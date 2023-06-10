10 Haziran tarihli burç yorumları...

KOÇ

Sabah saatlerinde gergin hissedebilirsiniz.

Uyanmak da sizi biraz rahatsız edebilir ancak gün ortalarına doğru alacağınız güzel haberlerle moraliniz düzelecek.

BOĞA

İmkan dahilinde çevrenizde çocuk yoksa çocuk parkında biraz zaman geçirerek varlığın yeni ve taze enerjilerini içinizde biriktirerek daha canlı hissedebilirsiniz.



İKİZLER

Olayların pozitif ilerleyebilmesi için akışta ve rahat hissetmenizde fayda var. İş konuları ile alakalı yapacağınız seyahatler sonuç getirecek.



YENGEÇ

Kalbinizin sesini dinleyerek hareket edin ve fazla verdiğiniz her yerde almaya odaklanarak kendinize hizmetinizi arttırın.

Dengeniz bu şekilde kurulacak.



ASLAN

Bu aralar ilişkisel konularda hemen her şeye evet demeden önce iki kez düşünmek sizi yıpranmaya karşı koruyacaktır, sezgileriniz de destek olacaktır.



BAŞAK

Ev işleri ve arkadaş ziyaretleri için uygun bir gün olacak. İletişim kabiliyetinizin üst düzeye ulaştığı bugünlerde neşeli olmak ile adınızdan söz ettirebilirsiniz.



TERAZİ

Son zamanlarda karar alırken olayların çok yönlü versiyonlarını düşünün ama sezgilerinize de kulak verin. Ancak sesin egodan gelmediğine emin olun.



AKREP

Bugünlerde hayatınızı oranlar üzerine kurduğunuza dikkat çekebilirsiniz. İşe geç kalmak, buluşmaya gecikmek gibi konular gündeminize dahil olabilir.



YAY

İş konusunda 'zararın neresinden dönülürse kardır' duruşunuz ile iş çevrenizdeki kişilere karşı pozitif enerji teşkil edecek ve gün sonunda huzurlu hissedeceksiniz.



OĞLAK

Eğitim konularında başarılı olacağınız bugünlerde topraklanmak ya da doğa içerisinde yalnız kalarak yürümek de mutlaka içinizde bulunması gereken alışkanlıklardan.



KOVA

Fiziksel olmak zorunlu olmamakla beraber kitap okuma veya meditasyona ayıracağınız ufak zamanlar mutlaka ki size çok iyi gelecektir, dinlendirecektir.



BALIK

Bugünlerde etrafınıza dikkatli bakarsanız kişisel gelişim ve gücünüze büyük katkı sağlayacaksınız ancak bu bazen vazgeçiş gerektirebilir.

Dikkatli olmalısınız.