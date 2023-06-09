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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 09 Haziran 2023, Cuma

9 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Yanlış anlaşılmalarla güne başlayabilirsiniz bu da bir miktar moralinizi bozabilir.
Ayrıca bugünlerde kişisel bakım ürünleri almak size çok iyi hissettirebilir.

BOĞA
Sosyal medyadan görüştüğünüz kişilere flört bağlamında şans vermek için oldukça uygun bir gün. Şehrin sokaklarında bulunmak, dışarda olmak için uygun bir gün.

İKİZLER
Finansal konularda karar almadan önce bu konuyu en iyi idare eden kişilerden yardım alın. Sevdiklerinizin fikirlerini ve desteklerini almaktan çekinmeyin.

YENGEÇ
Finansal konularda alıcı durumda kalmamız önemli olacak.
Çek senet imzalamak, krediye girmek, kefil olmak gibi sizden gidecek durumlar için uygun değil.

ASLAN
Sorumluluk hissettiğiniz kişilere karşı dürüst olup onların anlayış sınırlarını da keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Bir hedefe yürüyorsanız evren destekçiniz olacak.

BAŞAK
Çalışmalarınızda başkalarının yardım teklifini geri çevirmediğiniz taktirde mutlu olacaksınız. Kısa süreli dikkat dağınıklıkları enerjinizi toplamanıza yardım edebilir.

TERAZİ
Bugünlerde mantığınızı dinlemeyi misyon edinmeniz çok önemli olacak.
Sorumluluklarınızın bilincinde olmak ve başarınıza başarı katmak gurur verecektir.

AKREP
Aşk hayatınızda her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir.
Bu konuları düşünmeyi sonraya ertelemek size iyi gelecek ve partnerinizle ilişkinize hasar vermenize engel olacak.

YAY
Size fayda getirecek her konuyu mantığınız ile keşfedeceksiniz ancak hayal gücünüzü de kullanmanız yerinde olacaktır.
Motivasyonunuz yüksek.

OĞLAK
Son günlerde kalbinizin ve mantığınızın dengede çalışacağı bugünlerde kendinizi uzun süredir hissetmediğiniz gibi huzurlu ve tamamlanmış hissedebilirsiniz.

KOVA
Olumlu davranmak misyonunuz olursa her cümlenizi hayatınıza çekebilirsiniz.
Bereketinizi doğru değerlendirdiğinizde kalbinizin sesi de size huzur getirecek.

BALIK
Bereketinizin artacağı bugünlerde arkadaşlarınız arasında kalabilirsiniz.
Sebep-sonuç ilişkilerine dikkat etmeniz ve harcamalarınızı kontrol etmeniz gerekli.

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