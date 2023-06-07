7 Haziran günlük burç yorumları...

KOÇ

İlhama açık olmanız ile gününüzü hareketlendirebilirsiniz.

Kalbinizin sesini dinlemek için zaman ayırın ve oradan gelen fikirleri hayatınıza entegre edin.

BOĞA

Hırslarınızı geri plana koyup manevi zenginliği tatmak için kendinize zaman ayırın. Formül haline getirilmiş bir hayat sizi bir süre sonra tatmin etmeyebilir.



İKİZLER

Kendinizi ve arkadaş çevrenizi kötü durum ve olaylardan korumak için bilinçli bir çaba sarf ederseniz gün sonunda rahat olacaksınız ve gururlu hissedeceksiniz.



YENGEÇ

Gününüzün ilk yarısı başkalarını mutlu etmekle geçebilir ancak akşam kendinize ayıracak güzel vakitler bulabileceksiniz. Sağlığınız için endişelenmeye mahal yok.



ASLAN

Bugünlerde ilişki ve sosyal ortamda sizden gelen bazı eksiklikleri akıcı üslubunuz ile kontrol altına alabileceksiniz hatta kafa karışıklığı yaratabilirsiniz.



BAŞAK

Bu aralar sizi kusurlarınızla bile seven ve kabul eden kişileri bulduğunuzda süreciniz uzun sürüyor.

Bugünlerde doğru kişiyi bulmaya çok yatkınsınız.

TERAZİ

Aşk hayatınızda kendinizi ifade ederken kibirliymiş gibi bir imaj çizebilirsiniz.

Yokluk bilinci hissettiğiniz bazı konular da akşam saatlerinde gün yüzüne çıkabilir.



AKREP

Kendinizi iyi bir düzeye taşımak için göstereceğiniz çaba sayesinde yeni kişilerle tanışma ve görüşme durumlarınız olabilir. Kadersel etkileri de fark edeceksiniz.



YAY

Bugünlerde sizlerle ilgilenen çok olsa da konsantrasyonunuzun odağında işiniz ve uğraşılarınız olacağı için önünüzdeki fırsatları pek göremeyebilirsiniz.

OĞLAK

İnsanlar bugünlerde sizin samimiyet ve güveninizi sarsmak için bazı denemeler yapabilirler ancak yine de siz net çizginiz ile tarafınızı koruyabileceksiniz.



KOVA

Bugünlerde kendinize dinlenmek için zaman ayırmanız size iyi gelecektir. Yaratıcılığınızı fark etmeniz hoşunuza gidecek ve hayatınızı düzene koyabileceksiniz.



BALIK

Sabit kalmak yerine hayatın bir miktar sizi savurmasına izin verin böylelikle ilhamınız ve mutluluğunuz artacaktır. Maddi konularda bereketleneceksiniz.