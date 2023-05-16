16 Mayıs günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu aralar iç dünyanızı sakinleştirmek için aktif bir çaba harcayabilirsiniz. İyi yönlerinizi mutlaka kendinize hatırlatarak yapabilirlik çıtanızı daha da yükseltin.

BOĞA

Duygusal olarak size hüzün ya da melankoli getiren konular zihininizde canlanabilir.

Bu konuları aşmanın ve unutmanın en kolay yolu affedicilik olacaktır.

İKİZLER

Partnerinizle konuşurken dürüst olduğunuz taktirde her zaman kazanırsınız ancak kırıcı olmamak önemli olacak. Bugün sizin için aşk odaklı olabilir.

YENGEÇ

Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissetmek bir noktada hoşunuza gitmeyebilir.

Birbirinize kırıcı olup üzülmemek için önceden olgun tavır benimsemekte fayda var.

ASLAN

İş ve sosyal ortamınızda gündelik olarak istediğiniz başarı ve niyetlerinizi yakalayabilirsiniz ancak aşk enerjileri sıkışık olabilir ve içe dönük kalmayı tercih edebilirsiniz.

BAŞAK

Aşkta ani çıkışlar yaparak duygularınızla sert bir açı çizmemeye gayret edin. Biraz dik başlı olmak yerine suda süzülür gibi akışta kalmaya adapte etmeniz gerekebilir.

TERAZİ

Bazı pişmanlıklar yaşayabilir ancak dürüstçe özür dileyerek sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Evren sizlere özür dileme ve kusur kabul etme kapılarınızı açabilir.

AKREP

Yalnızlığın asla size göre olmadığını ve çok sosyal olduğunuzu anlayacaksınız.

Ancak yine de sadece çevreniz olsun diye kendinizi kullandırmamaya dikkat edin.

YAY

Egonuzu bir kenara bırakırsanız iyi bir iş yürütebileceğinizi ve daha çok kendinizi geliştirme fırsatı yakalayabileceğinizi her zaman göz önünde bulundurun.

OĞLAK

Hayatınızda bazı konuların döngüler halinde ilerlediğini fark ederek şaşırabilirsiniz.

Hayatta almanız gereken dersler tekrar ve tekrar önünüze dökülebilir.

KOVA

Bugünlerde insanlara doğrunuzu dengeli bir biçimde dile getirmek için Boğaz çakranıza çalışabilirsiniz ayrıca bugünlerde daha bol su içmeyi ihmal etmeyin.

BALIK

Kendinizi bir nebze dar boğazda hissederek rahatsız olabilirsiniz.

Yapmaya zorunlu olduğunuz bazı işler üzerinize yük bindirebilir, gergin hissedebilirsiniz.