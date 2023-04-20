RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 20 Nisan 2023, Perşembe

20 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Yapmak istediklerinize biraz daha ağırdan gidebilirsiniz, ancak yine de gidebileceksiniz, ilerleyen günleriniz başarı ve düzlük bu yüzden aceleye gerek yok.

BOĞA
Güçlü hissedeceğiniz ve etrafınızdakilerle de uyum içerisinde olacağınız bir gündesiniz.
Duygusal ilişkilerde ise partnerinize üstünlük kurmaya çalışmamalısınız.

İKİZLER
Duygusal açıdan güzel bir süreç geçirebilmek adına partnerinizi iyi anlamaya ve sevginizi ona ifade etmeye çalışın. İdareci olmak sizi oldukça sevilebilir yapacaktır.

YENGEÇ
Bazı kutlanabilir değerde başarılar hayatınıza geçmekte gözüküyor ancak yine de sabırlı ve doğru adımları atmak suretiyle bu başarıları kabul etmeniz önemli

ASLAN
Kendinizi heyecanlı hissedebilirsiniz ancak enerjinizi bir anda harcamamalı, bunun yerine idareli olmalısınız.
Konsantrasyonunuzu da arttırmanız gereken bir gündesiniz.

BAŞAK
Kendinizi fedakarlık etmek zorunda hissedebilir ya da bir şeylerden feragat etmeniz gerektiğine inanabilirsiniz. Bu şekilde en sağlıklı kararı verebilirsiniz.

TERAZİ
Temiz bir sayfa açmak, yeni strateji ve hedefler belirlemek için uygun bir gün.
Dışarıyı değiştiremezsiniz ancak içeriden olaylara bakış açınızı değiştirebilirsiniz.

AKREP
Ailenizle yapacağınız organizasyonlardan keyif alacağınız bir gündesiniz. Aşk hayatınızla ilgili yapacağınız yeni açılımlar sizi güzel noktalara götürebilir.

YAY
Maddi kaynaklarınızın genişlediği bir gündesiniz. Önümüzdeki günlerde ekstra harcamalar yaparak ya da kendinizi ödüllendirerek iyi hissedebilirsiniz.

OĞLAK
Size zarar veren eterik bağlar ve enerji kordonları ile ilişiğinizi keserek enerjinizi kendinize bırakabilirsiniz.
Böylelikle hayattan zevk almaya yeniden başlayabilirsiniz.

KOVA
Sizden yardım talep edenler olabilir. Böyle durumlarda sezgilerinize güvenin.
Paylaştıkça çoğaldığını göreceğiniz ve enerji akışıyla uyum içinde olacağınız bir gün.

BALIK
Fazla mesaiye kalabilir ya da ticaret yapıyorsanız yetiştirebildiğiniz ürün kadar para kazandığınızı görebilirsiniz.
Aşk hayatınızda yine iletişim hataları ön plana çıkabilir.

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