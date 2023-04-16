RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 16 Nisan 2023, Pazar

16 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Maddiyatınız hususunda bereketinizin arttığı bir gündesiniz.
Almak istediğiniz bir şeyi indirimde bulabilir ya da beklemediğiniz yerde para görerek şaşırabilirsiniz.

BOĞA
Vazgeçmek yerine, dinlenip devam etmenizde fayda olacaktır. Kendinizi geliştirmeye açık olursanız başarılar elde edebilir ve hatalarınızdan ders alabilirsiniz.

İKİZLER
Bu aralar partnerinize karşı anlayışlı olduğunuzdan emin olmanız gerekebilir.
İş konusunda üstlerinizle çatışma içerisinde olmamaktan emin olmaya çalışın.

YENGEÇ
Yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir zaman dilimindesiniz.
Özellikle hobilerinize yönelik meslek geliştirmek gibi niyetlerinizi gerçeğe çevirebilirsiniz.

ASLAN
Aşk hayatınızda partnerinize karşı ılımlı yanaşmayı tercih edebilir, bu sayede ilişkinizi sürdürülebilir kılabilirsiniz. İş hayatınızda kariyer odağınız bir süre dağılabilir.

BAŞAK
Hiçbir şey yapmak istemeyebilir, işinize konsantre olmada problem çekebilirsiniz.
Tatil yapmanın zararı yok. Uzun süredir meşguliyetiniz kendini bu şekilde gösterebilir.

TERAZİ
Sağlık konusunda kendinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Soğuk algınlığı gibi hastalıklar hususunda dikkat etmeli ve gereken özeni göstermelisiniz.

AKREP
Mesleki konularda konunun uzmanından ya da dostlarınızdan yardım alarak ilerleyebilirsiniz. Aşk konusunda kendinizi verimli bir şekilde gösterebileceksiniz.

YAY
Kalbinizin sesini dinlemek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Aşk ilişkilerinde verimli olabilmek için kalbinizi dinleyerek gurur yapmadan partnerinize ilerleyebilirsiniz.

OĞLAK
Çabuk sinirlenmemeye çalışmak sizin için önemli olabilir. Özellikle güne başlarken huzursuz uyanabilirsiniz ancak gün içerisinde güzel haberlerle toparlayabilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde aşk konusunda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.
Mesleki konularda çabalarınızın görüldüğünü ve taktir edildiğini bilmek içinizi ferahlatabilir.

BALIK
Sizinle fikir alışverişinde bulunurken zaman içerisinde arkadaşlık geliştiren kişiler artabilir. İşinizde başarı odaklı olabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

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