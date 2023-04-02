RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 02 Nisan 2023, Pazar

2 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Odağınıza yapabilirliklerinizi alarak kaliteli bir gün geçirebilirsiniz.
Alacağınız kararların ömrü uzun vadeli olabilir. Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilirsiniz.

BOĞA
Akşam saatlerinde dostlarınızla vakit geçirip dikkat odağınızı keyifli şeylere vermeyi tercih edebilirsiniz.
Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda atacağınız adımlar sağlam temelli olabilir. İş konusunda risk almaktan kaçınabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak için daha çok risk almayı göze alabilmelisiniz.

YENGEÇ
Duygusal olarak kendinizi partnerinizle uyumlu hissettiğiniz ve uyumlu hissetmek için de çaba gösterebileceğiniz bu günde duygularınız size pozitif etki verebilir.

ASLAN
Keyifli olmayacakmış gibi görünen bazı ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir. Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir.

BAŞAK
İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilir, hedeflerinizi cesaretle ön plana koyabilirsiniz. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir.

TERAZİ
Aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir.
Neler başarabileceğinizi kendinize göstermeniz cesaretinizin de artmasına vesile olacak.

AKREP
İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz.

YAY
Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.
Cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir, kendinizde fark yaratabilirsiniz.

OĞLAK
Özel günleri hatırlamak ve insanlara değer vermek adına olan doğal yetenekleriniz çevrenize doğal yollarla doğru insanların çekilmesine vesile olabilir.

KOVA
Kendinizi sevilmiş halde hissetmeniz, en çokta başarılarınızın taktir edilmesi hoşunuza giderek daha iyisini yapabilmeniz hususunda sizi motive edebilir.

BALIK
Sosyal ortamlarda bulunarak yeni çevreler edinebileceğiniz bir gündesiniz ancak gerek arkadaşlarınız gerekse partnerinizin kıskançlığına karşı dikkatli olmalısınız.

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