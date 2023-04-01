1 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Günü ikiye bölebilir ilk yarısında tamamen işinize odaklanabilir, diğer yarısında ise tamamen dinlemeye ve eğlenmeye vakit ayırmayı tercih edebilirsiniz.



BOĞA

Dostlarınıza vereceğiniz fikirler size iyi hissettirebilir. Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilir, yardım istemeyebilirsiniz.



İKİZLER

Sadece mantığınıza değil kalbinize de güvenmeyi seçip olaylara farklı çerçeveden bakabilmelisiniz. Tarafsızlığınızı korumak isteyebilirsiniz, bunun için çaba gösterin.



YENGEÇ

Arkadaşlarınızla bir arada bulunmak, onlara zaman ayırmak size iyi gelebilir.

İşinizde vizyonunuzu genişletecek yeni ilhamlarla dolabilir ve planlamalar yapabilirsiniz.



ASLAN

Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz.

Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var.



BAŞAK

Çevrenizle bütünleştiğinizde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz. Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.



TERAZİ

Son zamanlarda sosyal çevrenizde olumlu karşılanabilir, saygı görebilirsiniz.

Başkalarına gösterdiğiniz desteğin bugün size dönmesi keyfinizi yerine getirebilir.



AKREP

Sahip olduklarınızı koruduğunuz ve var olana şükür ettiğiniz bir gün olabilir. Çeşitli farkındalıklar yaşayabilir ve elinizdekilerin kıymetini bilmeyi tercih edebilirsiniz.



YAY

Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz, bilhassa işinizde farklı projelere imza attığınız ya da özgün yönlerinizle ön plana geldiğiniz bir gündesiniz.



OĞLAK

Flört aşamasında olan Başak'lar partnerinin potansiyelini fazla zorlamadan sabırla beklemeli. Duygusal konularda başarı yoğun emek ve sabır neticesinde gelebilir.



KOVA

Özgür iradenizle adım atmak ve sevdiğinizi yapmak oldukça önemli olacak. Sezgilerinize kulak verin.

Sosyal ortamlarda kendinizi güvende hissedebileceksiniz.



BALIK

Kişisel gelişiminizin bir parçası da sorumluluklarınız olacağı için kendinizi yapmak istediklerinizi planlarken bulabilirsiniz, akşam saatleri çok düşünebilirsiniz.