RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 31 Mart 2023, Cuma

31 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
İlgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.
Manevi yönünüzün güçlenmesi ve kişisel gelişime önem vermek gibi alanlarda başarılı olabilirsiniz.

BOĞA
Aşk konusunda duygusallıktan uzak hareket ettiğiniz bir gündesiniz. Mesleki konularında potansiyelinizi zorlamalı kendinize daha çok güvenmelisiniz.

İKİZLER
Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz.
Sosyal olarak kendinizi daha iyi ifade etmeli ve özgüvenli girişkenliğe sahip olabilmelisiniz.

YENGEÇ
Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir, bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

ASLAN
İşinizi yaparken size destek olacak kişilerle bir arada bulunabilirsiniz.
Bilhassa girişimcilik gibi niyet ve hedefleriniz varsa bu alanlarda verim almanız mümkün.

BAŞAK
Zamanınızı iyi yönetebilseniz de gelişen bir takım aksaklıklar olabilir. Böyle durumlarda sükunetinizi koruyabilmeyi her zaman hatırlamanız gerekmekte.

TERAZİ
Oldukça sosyal olacağınız durum ve şartlar oluşabilir. Ayrıca işle alakalı mülakat ya da sınav gibi konularda başarı ve hedefe ulaşma durumları gözlemlenebilir.

AKREP
Aldığınız kararların arkasında durmak, özellikle mesleki ve kişisel alanlarda kendinizi geliştirme isteğiniz artabilir. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız önemli.

YAY
Aşk hayatınızda özellikle yalnız Yay'lar oldukça şanslı olabilirler.
Çekiciliğinizin arttığı ve insanları sohbetinizle etkileyebildiğiniz günler içerisindesiniz.

OĞLAK
Duygusal olarak oldukça verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz.
Aşk konusunda duygularınızı samimiyetle ifade ederseniz olumlu tepkiler alacağınız bir gündesiniz.

KOVA
Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir.
Özellikle işinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli olacak.

BALIK
Manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çabalamalısınız.
Hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.

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