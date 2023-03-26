RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 26 Mart 2023, Pazar

26 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Kariyer bağlamında dikkatsizliklere karşı önlem almalı ve dikkatli olmayı tercih etmelisiniz. Eğitim alanında verimli ve yetenekleri keşfetmek için uygun bir gün.

BOĞA
Verimli adımlar atmanız berberinde sorumluluk da getirebilir ancak sorumluluk çok istediğiniz bir şey olmayabilir. Bu yüzden hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz.

İKİZLER
İnsanların beklentilerini karşılamak isterken daha çok kendinizden harcadığınızı fark etmeniz gereken bir gündesiniz. Önceliği kendinize vermeniz gerekiyor.

YENGEÇ
Akrabalarınız ya da arkadaşlarınızla geçireceğiniz sosyal ve verimli süre hem kafanızı dağıtmanıza vesile olacak hem de kendinizi daha iyi hissedebileceksiniz.

ASLAN
Kariyer planlaması çizerken fikirlerinizin net olmaması sebebiyle bunu kaybedebilirsiniz.
Aşk konusunda iyi bir partner olmanız Onu size daha da yakınlaştırıyor.

BAŞAK
Aşk hayatınızda yaşadığınız problemleri çözme cesareti gösterebileceğiniz bir gündesiniz.
Herkesin sevdiği bir kimse olmaktan gurur duyuyorsunuz.

TERAZİ
Siz hayata hevesli oldukça her şeyin istediğiniz gibi gittiğini görebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçerek sevdiklerinize bolca zaman ayırabilirsiniz.

AKREP
Sevdiklerinizle her anınızı paylaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Partneri olmayan Akrep'ler bilhassa aile ve arkadaşlarıyla çok keyifli zamanlar geçirebilirler.

YAY
Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.
Partnerinize olan sevginiz de onun hoşuna giderek daha romantik bir ilişki yaşamanıza vesile olacaktır.

OĞLAK
Kariyer bakımından güzel bir zaman dilimi içerisindesiniz. Söylemleriniz üstlerinizin ya da uzman kişilerin dikkatini çekebileceği bir zaman diliminden geçmektesiniz.

KOVA
Finansal problemlerinizin çözüme ulaştığını görerek olumlu bir hissiyata bürüneceksiniz.
Aile içerisindeki problemleri çözmek için çaba göstermeniz gerekmekte.

BALIK
Kendinizi ifade etmek istediğiniz ve doğru anın geldiğini hissettiğiniz durumlarda cesurca adımlar atabilirsiniz.
Bugün kendinizi daha verimli ve cesaretli hissedeceksiniz.

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