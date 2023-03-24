24 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konusunda ve hayatınızın diğer alanlarında daha çok eğlenceye yönelmek ve sorumluluklarınızdan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz.



BOĞA

İş görüşmesi içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilir iyi olana yönelebilirsiniz.

Potansiyelinizin altında olan yerlerle çalışmamayı da tercih edebilirsiniz.



İKİZLER

Açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz.

Böylelikle risk almadan bir şeyleri açığa kavuşturma fırsatınız olur.



YENGEÇ

Liderliği elden bırakmayı tercih ettiğiniz taktirde rahat edebilirsiniz. Aşk konusunda Alfa olma çabanızla partnerinizin ilişkide rahat etmesini engelleyebilirsiniz.



ASLAN

Çok şanslı olduğunuz için kaybettiğiniz şeyleri bulabilir ya da düşünce gücü ile istediklerinizi kendinize çekebilirsiniz o yüzden ne düşündüğünüze dikkat etmelisiniz.



BAŞAK

Söyleyemediğiniz bir ilginiz varsa bu ilgi bugünlerde doğal yoldan açığa çıkabilir.

Enerjinizi yüksek tutmanız neticesinde ilgiyi üzerinizde toplamayı başarabilirsiniz.



TERAZİ

Duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilir ve realistik hedeflere yönelebilirsiniz.

Küçük ancak etkili çalışmalar sizi doğrudan sonuca götürecektir.



AKREP

Aşk konusundaki şansınızla beraber iş veya diğer konularda ya dikkatsiz ya da ilgisiz olabilirsiniz.

Kırgınlıklarınız ve geçmişe takılmamaya çalışmalısınız.



YAY

Dil öğrenmek ya da herhangi bir şekilde yaratıcılığınıza etkisi olacak konularda çalışmalar yapabilirsiniz.

Yeni tecrübeler edinmeniz vizyonunuzu genişletebilir.



OĞLAK

Sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin ise sizin hakkınızdaki düşüncelerini geliştirmelerini sağlayabilir.

Zaman içerisinde güzel bir çalışma etkinliği oluşturabilirsiniz.



KOVA

Duygusal yüklerinizden arındığınız sürece başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.

Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece insanlara da faydalı olabileceğinizin farkındasınız.



BALIK

Karakteristik özelliklerinizin güçlü olması ile beraber çevrenizdekilerden de aynı dostluğu istiyorsunuz.

Enerjinizin yakın olduğu kişilerle bulunmaya özen gösterin.