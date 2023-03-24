KOÇ
Aşk konusunda ve hayatınızın diğer alanlarında daha çok eğlenceye yönelmek ve sorumluluklarınızdan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz.
BOĞA
İş görüşmesi içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilir iyi olana yönelebilirsiniz.
Potansiyelinizin altında olan yerlerle çalışmamayı da tercih edebilirsiniz.
İKİZLER
Açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz.
Böylelikle risk almadan bir şeyleri açığa kavuşturma fırsatınız olur.
YENGEÇ
Liderliği elden bırakmayı tercih ettiğiniz taktirde rahat edebilirsiniz. Aşk konusunda Alfa olma çabanızla partnerinizin ilişkide rahat etmesini engelleyebilirsiniz.
ASLAN
Çok şanslı olduğunuz için kaybettiğiniz şeyleri bulabilir ya da düşünce gücü ile istediklerinizi kendinize çekebilirsiniz o yüzden ne düşündüğünüze dikkat etmelisiniz.
BAŞAK
Söyleyemediğiniz bir ilginiz varsa bu ilgi bugünlerde doğal yoldan açığa çıkabilir.
Enerjinizi yüksek tutmanız neticesinde ilgiyi üzerinizde toplamayı başarabilirsiniz.
TERAZİ
Duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilir ve realistik hedeflere yönelebilirsiniz.
Küçük ancak etkili çalışmalar sizi doğrudan sonuca götürecektir.
AKREP
Aşk konusundaki şansınızla beraber iş veya diğer konularda ya dikkatsiz ya da ilgisiz olabilirsiniz.
Kırgınlıklarınız ve geçmişe takılmamaya çalışmalısınız.
YAY
Dil öğrenmek ya da herhangi bir şekilde yaratıcılığınıza etkisi olacak konularda çalışmalar yapabilirsiniz.
Yeni tecrübeler edinmeniz vizyonunuzu genişletebilir.
OĞLAK
Sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin ise sizin hakkınızdaki düşüncelerini geliştirmelerini sağlayabilir.
Zaman içerisinde güzel bir çalışma etkinliği oluşturabilirsiniz.
KOVA
Duygusal yüklerinizden arındığınız sürece başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.
Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece insanlara da faydalı olabileceğinizin farkındasınız.
BALIK
Karakteristik özelliklerinizin güçlü olması ile beraber çevrenizdekilerden de aynı dostluğu istiyorsunuz.
Enerjinizin yakın olduğu kişilerle bulunmaya özen gösterin.
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KOÇ
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