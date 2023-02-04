KOÇ
İş yerinizde geçebilecek stresli toplantılar başınızın ağrımasına neden olabilir.
Akşam saatlerini evinizde huzur içerisinde geçirmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz.
BOĞA
Sınav sonucu gibi güzel gelişmeler yakın zamanda oluşabilir, belli bir statüyü atlamak istiyorsanız uygun bir sürece girmiş ve devam ettirmektesiniz.
İKİZLER
Kariyer odağınızı aşk gibi konulara getirebilir, mesleki konulardaki hızınızı kesebilirsiniz. Kendiniz açısından mutluluk vaat edici gelişmeler yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ
Gününüzü aşk açısından verimli geçirebilir, partnerinizle yakınlığınızı arttırabilirsiniz.
İletişim odaklı problemlerinizin çözümü için verimli açılımlar yapabilirsiniz.
ASLAN
Ortak alanlarda çalışma yürütmek için oldukça uygun bir gündesiniz. Sizinle iş kontağı kurmak isteyen kişilerin niyetlerini anlayabilmek size büyük güç getirecektir.
BAŞAK
Göreve olan bağlılığınız gözden kaçmadı ve birkaç gün içinde bir tür ödül sizi bekliyor.
Bir iş ortamında, meslektaştan daha fazlası olabilecek biriyle de karşılaşacaksınız.
TERAZİ
Karakterinizdeki belirgin değişim ortaya çıkabilir. Karar almak ve aldığınız kararlara sadık kalmak hususunda beklenenden daha fazla çaba gösterebilirsiniz.
AKREP
Sosyal açıdan ilişkilerinizin artacağı bugünlerde çevrenizdeki kişilerle fikir alışverişinde bulunabilir, özellikle hayallerinize giden yolda güzel atılımlar yapabilirsiniz.
YAY
Niyetleriniz ve arzularınızın netleştiği bir döneme geçmektesiniz.
Aşk veya kariyer konusunda bağımsız olabileceksiniz. Düşünceniz partnerinizin ilgisini çekecektir.
OĞLAK
Güçleneceğiniz ve gücünüzü etrafınızdakilere de hissettirebileceğiniz bir dönemdesiniz.
Kitap okumak ya da sanatsal aktivitelere dahil olmak ruhunuzu ferahlatabilir.
KOVA
İş konusunda yeni açılımlar ve kararlar almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.
Kendinizi diğer insanlarla sosyal görmek oldukça hoşunuza gidebilir.
BALIK
Bazı insanların çatışmacı olduğunu görmek kolay olmayabilir. Sizi ilgilendirmeyen anlaşmazlıklar hakkında sinirlenmenin anlamı yok. Duygularınızı kontrol etmeniz gerekecek.
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KOÇ
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