KOÇ
Duygusal ve sezgisel manada tam ve bütün hissedebilirsiniz.
Aşk ilişkilerinizde partnerinizi yanlış anlamaktan kaynaklı duygusal problemler olabilir.
BOĞA
Yakınlarınızla bir iş geliştirmek, bir kazanç sağlamak için uygun bir dönem.
Yaratıcılığınızı harekete geçirerek hem kendinizi hem çevrenizi tatmin edebilirsiniz.
İKİZLER
Verdiğiniz sözleri tutma gereksiniminin size yük olabileceği bir dönemden geçmektesiniz.
Duygusal açıdan zorlayıcı olan işlerinizi zamana yaymanızda fayda var.
YENGEÇ
Spor gibi aktiviteleri istikrarlı götürmeye başlamak için uygun bir zaman. Aşk konularında partnerinizin sizi anladığından emin olamayabileceğiniz bir dönemdesiniz.
ASLAN
Sosyal alanlarda başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.
Dostlarınız ve sevdikleriniz sizinle vakit geçirmekten ne kadar keyif aldıklarını size gösterebilirler.
BAŞAK
Aşk hayatınızda ikilemde kalabilirsiniz.
Karar almak isterken bir yandan da uzun süredir hesaba katmadığınız bazı durumlarınızı düşünmeniz gerekebilir.
TERAZİ
Bugünlerde aşk konularında bir süredir cesaretinizi kıran durumlarda kalabilirsiniz.
Kendinizi özgüvenli ve cesaretli hissettiğiniz taktirde çekiciliğiniz artacak.
AKREP
Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.
Yazmak, söylemek ya da diğer alanlar olsun, çıkardığınız yaratıcı fikirler dışarıdan taktir toplayacak.
YAY
Sosyal alanlarda kendinizi ifade etme noktasında fırsatlar kolluyordunuz bu fırsatlar bugünlerde karşınıza çıkabilir ancak hıza siz adapte olamayabilirsiniz.
OĞLAK
Konfor arayışınız devam edebilir. Bu durum sizi alışılmışta tutmaya zorlayabilir.
Özellikle ikili ilişkilerde artık istemediğiniz bir ilişkiyi sürdürme meylinde olabilirsiniz.
KOVA
Sosyal hissedeceğiniz bu dönemde yakın arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz ancak günün sonunda dengeyi bulamayabilir yakınlarınızı kıskandırabilirsiniz.
BALIK
Duygusal konularda hassas hissedebileceğiniz bir dönemden sizler de geçmektesiniz.
Bazı noktalarda biteni kabul etmek ve yeniye yer açmak önemli olabilir.
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KOÇ
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