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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 30 Ocak 2023, Pazartesi

30 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Kendiniz için en olumlu şartları hayatınıza entegre etmek için çaba harcayabilirsiniz bu durum da zaman içerisinde oluşan problemleri uzaklaştırmanıza yardım edebilir.

BOĞA
Eviniz ve iş yerinizde dekorasyon noktasında çok zarif açılımlar yapabilirsiniz.
Aşktaki sevginiz diğer noktalarda da hayatınızın güzelleşmesine vesile olabilecek.

İKİZLER
Bugünlerde başarılarınız konuşulacak.
Ayrıca zamanınızı keyifli de değerlendirebileceksiniz.
Şehir dışından beklediğiniz kişiler gelerek keyfinize keyif katabilir.

YENGEÇ
Elinizden çıkması gerekenleri çıkartarak hayatınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Karşı cinse bakış açınızı da yenileyebilir daha ilgili olmayı tercih edebilirsiniz.

ASLAN
Kendinizi karmaşık hissedebilirsiniz ve hayat dengenizde problem yaşayabilirsiniz.
Bu yüzden dua ya da ritüellerinizde güzel ve yapıcı çözümler alamayabilirsiniz.

BAŞAK
Düşünmeden karar almamaya bilhassa dikkat edin. Aldığınız haberleri mantık çerçevesi içerisinde değerlendirin ve kendinize farklı çerçevelerden bakabilin.

TERAZİ
Kendinizi bugünlerde sıkıntı içerisinde hissedebilirsiniz ancak tecrübeleriniz ve neyi nerede yapabileceğinizi bilir haliniz sizi oldukça rahatlatacak.

AKREP
Aşk ilişkilerinde fedakarlık sizi beklediğiniz noktalara taşımayabilir.
Karşı cinsin sizi elinde görmesine ve yanlış anlaşılmalar olmasına sebebiyet verebilirsiniz.

YAY
Maddi konular, alım-satım, yatırım gibi niyetleriniz varsa bu konularda başarılı olabilirsiniz. Maddi endişelerinizin bitebileceği bir döneme giriyorsunuz.

OĞLAK
Partneri ile küskünlük ya da kırgınlık yaşayan Oğlak'lar partnerleri ile barışabilir.
Böylelikle de kendinizi daha rahatlamış ve anlaşılmış hissedebilirsiniz.

KOVA
Kendinizi yenilenmiş ve oldukça ferah hissedebilirsiniz.
Sosyal hayatınızda yeni kişilerle tanışmak hatta partner edinmek noktasında güzel olaylar yaşanabilir.

BALIK
Sağlık noktasındaki şüphelerinizi doktora görünerek çözebilirsiniz.
Şüphelerinizin gerçek olma ihtimalini mantık çerçevesi içerisinde değerlendirmeye çalışın.

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