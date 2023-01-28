28 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Yalnız kalmak için uygun bir gün olacak. Kaderinizi sorgulayabilir radikal kararlar almaya niyet edebilirsiniz. Her ne isterseniz başarılı olabileceksiniz.



BOĞA

Bugünlerde sizler de söyledikleri yanlış anlaşılabilecek gruplardansınız.

Egolu olduğunuz ya da kırıcı olduğunuz bugünlerde sıkça dile getirilebilir.



İKİZLER

Bugünlerde olanlar size varlığınızın bir modeli olduğunu ve rotanızdan biraz sapsanız bile kozmik güçlerin sizi doğru yöne çekeceğini hatırlatacak.



YENGEÇ

Bu aralar kalpten geçirdikleriniz hayatınızda bir anda belirebilir. Olumlu ya da olumsuz düşündükleriniz gerçek olabilir.

Dikkatli olmakta fayda var.



ASLAN

Önümüzdeki günlerde hayatınızda değişiklikler ön plana çıkabilir. Bu sürece gelene kadar strateji ve yapılanma üzerinde uzun uzun düşünebilirsiniz.



BAŞAK

Bugünlerde iş konusunda tam olarak istediğiniz konumda değilsiniz. Kariyer sürecine tezat olarak maddi konularda yeni çıkış yolları bulabilirsiniz.



TERAZİ

İnsiyatif alma cesareti kendi kendinizin sınırlarını ve kapasitesini de görmenize vesile olacaktır.

Günlük hayatta rutinlerin sizi bunalttığını hissedebilirsiniz.



AKREP

Narin yapınız sizleri risklerden uzak tutmak istese de kabuğunuzu kırarak çıkmaya karar vereceksiniz.

Yoğun iş temposuna hazırlıklı olmalısınız.



YAY

Yay'lar bu aralar bazı konularda çokça düşünmek olayları daha da zorlaştırabilir.

Akışta kalmak ve süreci evrene bırakmak maneviyatınızı yükseltebilir.



OĞLAK

Sürprizlerle dolu bir gün olacak. İnsanlara yardım etmek için elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız ve sonuçlar beklendiği gibi olmayınca son derece sinir bozucu bulacaksınız.



KOVA

Bugünlerde maddiyat ve finanse konularında iyice düşünmeniz gerekiyor. Karar almadan önce aile büyükleriniz ya da tecrübeli kişilere danışabilirsiniz.



BALIK

Önümüzdeki günlerde çok yönlü düşünebilmek için biraz daha çaba harcarsanız özellikle iş alanında çok başarılı olabilir ve mutlu olabilirsiniz.