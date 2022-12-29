KOÇ
Duygusal açıdan hazır olmadığınız konuşmalar içerisinde bulunmak zorunda kalabilirsiniz iş yerinizde rakiplerinizle tartışmaktan kaçınmalısınız.
BOĞA
Bazı istekleriniz partnerinizle ters düşmenize sebep olabilir ancak bilmelisiniz ki anlayış ve sevgi sizi içinde bulunacağınız her durumdan kurtaracaktır.
İKİZLER
Özellikle işyerinizde çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız.
Çalışma ortamınızda oluşacak gerginlikler sizin de ruh halinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
YENGEÇ
Duygusal açıdan kendinizi hazır hissettiğiniz başarılara kalbinizi açma cesareti gösterin. Ayrıca yine bir süredir sabrettiğiniz şeylerle alakalı yeni gelişmeler olabilir.
ASLAN
Kendinizi tanıma yolculuğunuz beraberinde yüzleşmek istediğiniz konuları da gündeme getirebilir.
Partnerinize karşı çok fazla anlayışlı olmak istemeyebilirsiniz.
BAŞAK
Kendinizi güçlü ve şanslı hissedebilirsiniz.
Ancak bu süreci etik bir şekilde değerlendirmeli ve iş yerinizde haksız tartışmalar yaratmamanız gerektiğini hatırlamalısınız.
TERAZİ
Tam olarak huzura kavuşmak için zamana ihtiyacınız olabilir bu sürede eski konularınız ve tam olarak kurtulamadığınız alışkanlıklarınız gündeme gelebilir.
AKREP
Akşam saatlerini ailenizle geçirirseniz verimli bir süreç olduğunu görebilirsiniz.
Kendinizi sevgi dolu bir yerde hissetmek ve sevildiğinizi bilmek size iyi gelebilir.
YAY
Kaldırabileceğinizden fazla yükün altına girmenin stres yaptığını görerek kendinizi kişilerden izole edebilirsiniz.
Bu tutum geçici olsa bile dışardan yanlış anlaşılabilir.
OĞLAK
Sizden kaynaklı olmayan konularda saf tutmak zorunda hissetmeyin. Bu şekilde yapar ve politik bir tutum sergilerseniz problemleriniz etrafınızdan hızlıca dağılacaktır.
KOVA
Çocuk sahibi olmak isteyen Terazi'ler ya da çocuklarla işi olan Koca'lar bugünlerde çok şanslı ve enerjik hissedebilirler. Duygusal konularda şanslı sizinle.
BALIK
Kariyer bağlamında atacağınız adımlar olumlu sonuçlanabilir.
Risk alarak başarıya gidebileceğiniz bir gündesiniz. Başarısızlıklarınızı tecrübe olarak kabul etmelisiniz.
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