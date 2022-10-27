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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 27 Ekim 2022, Perşembe

27 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Enerjinizi aktive etmeli başarmak için harekete geçmelisiniz.
Uzun vadede gerçekleşecek hedefleriniz için bile bugünden adım atmaya başlamanız önemli olacak.

BOĞA
Aile ilişkileri ve sevgi bağları bugün sizler için büyük önem taşıyabilir.
Sevdiklerinizle vakit geçireceğiniz bugünde sizler için huzur hakim olabilir.

İKİZLER
Hayatınızın karar vermeniz gereken bir evresinde olabilirsiniz.
Kendiniz için en doğru şartları sezgileriniz ile seçebileceksiniz ve sonu mutluluk olacak.

YENGEÇ
Hissettiğiniz yoğun vefa hissi sizlerin daha da çok kırılmasına sebep olabilir.
Cesaret ve irade gününüzün temel konusu olarak sizleri daha da güçlendirebilir.

ASLAN
Size iyi gelmeyeceğine inandığınız duygularınız varsa, saymaya çalışmayın.
Yazın, konuşun ortaya çıkartın ve bu şekilde sizden gitmesi için dengede davranın.

BAŞAK
Uzun vadede gerçekleştirilmesi gereken hedefler kendinize belirleyebilirsiniz. Heyecanlı karakterinize tezat sabırlı olmanız gereken durumlar ortaya çıkabilir.

TERAZİ
İstediğiniz şeylerin gerçekleşiyor olması sizi mutlu edecek ancak sahip olduğunuz şeylere haddinden fazla tutunmamayı öğrenmek de sizin sınavınız olacak.

AKREP
Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmesi sizi geleceğe dair daha da mutlu edebilir.
Umutlu olmanız gereken bazı konularda uzun süredir umutsuz hissetmiştiniz.

YAY
Uzun vadede gerçekleştirebileceğiniz şeyler için emek harcamanızın gerekmesi sıkılgan doğanıza tezat. Başarılarınız kendi kendinizi tatmin edecek.

OĞLAK
İstediğiniz bazı şeylerin beklediğiniz yoldan gelmemesi gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez bu yüzden umutsuz olmanıza gerek olmayacak.

KOVA
Aşk hayatınızla ilgili beklediğiniz haber gelebilir. Hazırlıklı olmadığınız bir durumda epey heyecanlanmanız olası. Bu sebepten verimli bir gün geçireceksiniz.

BALIK
Her zaman seçim şansı olduğunu hep hatırlaması gereken grupta sizler de varsınız.
Özgür hissetmek hayatınızı bambaşka bir faza götürecektir.

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