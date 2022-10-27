27 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Enerjinizi aktive etmeli başarmak için harekete geçmelisiniz.

Uzun vadede gerçekleşecek hedefleriniz için bile bugünden adım atmaya başlamanız önemli olacak.



BOĞA

Aile ilişkileri ve sevgi bağları bugün sizler için büyük önem taşıyabilir.

Sevdiklerinizle vakit geçireceğiniz bugünde sizler için huzur hakim olabilir.



İKİZLER

Hayatınızın karar vermeniz gereken bir evresinde olabilirsiniz.

Kendiniz için en doğru şartları sezgileriniz ile seçebileceksiniz ve sonu mutluluk olacak.



YENGEÇ

Hissettiğiniz yoğun vefa hissi sizlerin daha da çok kırılmasına sebep olabilir.

Cesaret ve irade gününüzün temel konusu olarak sizleri daha da güçlendirebilir.



ASLAN

Size iyi gelmeyeceğine inandığınız duygularınız varsa, saymaya çalışmayın.

Yazın, konuşun ortaya çıkartın ve bu şekilde sizden gitmesi için dengede davranın.



BAŞAK

Uzun vadede gerçekleştirilmesi gereken hedefler kendinize belirleyebilirsiniz. Heyecanlı karakterinize tezat sabırlı olmanız gereken durumlar ortaya çıkabilir.



TERAZİ

İstediğiniz şeylerin gerçekleşiyor olması sizi mutlu edecek ancak sahip olduğunuz şeylere haddinden fazla tutunmamayı öğrenmek de sizin sınavınız olacak.



AKREP

Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmesi sizi geleceğe dair daha da mutlu edebilir.

Umutlu olmanız gereken bazı konularda uzun süredir umutsuz hissetmiştiniz.



YAY

Uzun vadede gerçekleştirebileceğiniz şeyler için emek harcamanızın gerekmesi sıkılgan doğanıza tezat. Başarılarınız kendi kendinizi tatmin edecek.



OĞLAK

İstediğiniz bazı şeylerin beklediğiniz yoldan gelmemesi gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez bu yüzden umutsuz olmanıza gerek olmayacak.



KOVA

Aşk hayatınızla ilgili beklediğiniz haber gelebilir. Hazırlıklı olmadığınız bir durumda epey heyecanlanmanız olası. Bu sebepten verimli bir gün geçireceksiniz.



BALIK

Her zaman seçim şansı olduğunu hep hatırlaması gereken grupta sizler de varsınız.

Özgür hissetmek hayatınızı bambaşka bir faza götürecektir.