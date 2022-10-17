KOÇ
Aşk hayatınızda kendinizi ifade etmekte güçlük çekeceğiniz bir gündesiniz.
Büyük tartışma ya da konuları ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var.
BOĞA
Maddi dengelerinizde bazı çalkantılar yaşanabilir. Bugünlerde borca girmemenizde fayda var ayrıca gayrimenkul işlerini de ilerleyen günlere bırakın.
İKİZLER
Yalnızlaşma isteğinizi yeneceğiniz bir gündesiniz. Aşk ve aile gibi yakın ilişkilerle olan iletişimlere sıcak bakabilir, aile huzurunu derinden hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
Maddi ve profesyonel konularda egonuzu bir kenara bırakarak işi bilenden bilgi almak ya da tecrübelerini paylaşmak size başarıya götürecektir.
ASLAN
Duygusal konularda sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. Hayatınız oldukça hareketlenebilir ve hareket sevmenize rağmen sizler bile bu durumu şaşırabilirsiniz.
BAŞAK
Bugünlerde zaman problemi çekebilirsiniz ve her şey çok hızlı oluyormuş gibi hissedebilirsiniz. İşlerinizi yetiştirmek için planlı bir tutum sergilemeniz gerekebilir.
TERAZİ
Aşk hayatınızda anlaşma problemi çekebilir hatta ilişkinizi bitirmek isteyebilirsiniz.
Kararın egonuzdan mı yoksa kalbinizden mi geldiğine emin olun.
AKREP
Sizi rahatsız eden konulardan özgürleşmek için harekete geçmek çok uygun olabilir. Geçmişinizi bir kenara bırakabilmek size özgürlük kazandıracak.
YAY
Sizden beklenmeyen duygusal tepkimeleri gösterebilirsiniz.
Dünya'da olan olaylara karşı hassas olabilir, insanlarla tartışma içerisine girebilirsiniz.
OĞLAK
İşinizi severek yaptıkça bereketinizin tekrar geldiğini göreceksiniz.
Aşk hayatınızla alakalı bazı fırsatlar gündeme gelebilir, değerlendirmeye açık olmanız gerekebilir.
KOVA
Duygusal konularda partnerinize anlayış göstermeniz gerekebilir.
Karşı tarafın sizin hakkınızdaki düşüncelerini öğrenmek sizleri yer yer şaşırtabilir.
BALIK
Bir süre yalnız zaman geçirmek sizlere iyi gelecektir. Maddi anlamda bereketiniz artabilir ancak yine de paranın yetişmediğini görmek size tedirginlik verebilir.
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KOÇ
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