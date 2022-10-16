16 Ekim günlük burç yorumları
İç potansiyelinizi ve bereketinizi görecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sonuçlarının olumlu olacağı adımlar atmak ilerleyen günler için daha fazla cesaret verebilir.
BOĞA
Partner adayınıza karşı kendinizi açamamak sonrasında pişmanlık yaratabileceği için davranışlarınız üzerinde düşünüp planlı görüşmeler sağlamakta fayda var.
İKİZLER
Kariyerinizle ilgili sorularınızın net cevaplar bulacağı bugünlerde üstleriniz size karşı net bir tutum sergileyebilir. Ancak motivasyonunuz tekrar yükselecek.
YENGEÇ
Maneviyatınızın artacağı ve dua etmeyi isteyeceğiniz bir gün. Ruhani enerjileri, telepatiyi derinden hissedebilirsiniz. Niyetlerinizi açık ve temiz yapabileceksiniz.
ASLAN
Özellikle mesleki bağlamda stresli bir süreçten geçebilirsiniz ancak yine de bilmelisiniz ki sabrettiğiniz konular ilerde sizlere büyük başarı getirecektir.
BAŞAK
Kurduğunuz uzun vadeli planlara yavaş yavaş fakat emin adımlarla ilerleyebilmeniz mümkün. Kendinizi aşk hayatınıza dair daha az istekli hissedebilir.
TERAZİ
Kariyer ve iş ilişkilerinde oldukça mutlu olacağınız bir gündesiniz. Kendi kararlarınızın sonuçlarını yaşadığınız için oldukça keyifleneceksiniz.
AKREP
Duygusal konularda bereketli ve kararsız bir gün geçirebilirsiniz. İsteklerinizden tam olarak emin olamayabilirsiniz. Kendinize zaman ayarlamak elinizde.
YAY
Şeffaf halleriniz karşı cinsin sizden etkilenmesine sebep olabilir. Duygusal konularda kendinizi henüz hazır hissetmediğiniz ilişkiye adım atmayın.
OĞLAK
Arkadaşlık ve aile ilişkilerinde ortaya çıkabilecek olası durumlarda dengeleyici unsur görevini görebilirsiniz ve ortamı sakinleştirmek size kalabilir.
KOVA
Duygusal konularda adımlarınızı daha dikkatli atacaksınız. Bu da uzun vadede kırılmayacağınız ve sağlam ilişki kurabileceğiniz bir süreç getirecek.
BALIK
Sosyal hayatınızda bu verimli sonuç geliştirebilecek iken takım çalışması yaptığınız işlerinizde daha çok modunuzun düşmesine sebebiyet verebilir.
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