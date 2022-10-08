8 Ekim günlük burç yorumları
Aşk hayatınızda partnerinizin sizden beklediği ilgiye romantizmle cevap vererek kendisini mutlu edebilir ancak uzun vadede süreklilikten bunalabilirsiniz.
BOĞA
Maddi konularda oldukça başarılı ve mutlu olacaksınız.
Atacağınız her türlü adımda başarılı ve keyifli olacaksınız. Ayrıca başkalarına da yardım edebilirsiniz.
İKİZLER
Aşk hayatınızda kısıtlayan kişi tutumu sergilememenizde fayda var. Psikolojik olarak dışarıdan çok fazla etki alabilir ve çabuk tepki gösterebilirsiniz.
YENGEÇ
Özellikle iş hayatınızda rakiplerinizden gelecek negatif etkilere dikkat etmenizde fayda var. Beklenmedik hamleler mobing hissi yaratarak moralinizi bozabilir.
ASLAN
Bugünlerde hayatınızda süregelen konfor alanınıza biraz daha bağlılık gösterebilirsiniz ve bu gelişiminiz açısından tedirginlik verici olabilir.
BAŞAK
Bugünlerde yaşamınıza başarı, bolluk ve bereketi kendi iradeniz ile tezahür ettirebileceksiniz.
Kalbinizden geçen bazı istekler için motivasyona ihtiyacınız var.
TERAZİ
Yapabilirliklerinizin arttığı bugünlerde mutlu bir yaşam sürmenin anahtarını elinizde tutuyorsunuz.
Aşk konularından bilinçli olarak uzaklaşabilirsiniz.
AKREP
Arkadaşlıklarınızda arayı açacak tavırlarda bulunmamaya ve kontrollü bir tutum sergilemeye özen gösterin, pişman olacağınız şeyler yapmaya meyilli olabilirsiniz.
YAY
Aşk hayatınızda özgürlük alanı oluşturmayı tercih edeceğiniz ve partnerinizin çok fazla müdahalesi altında kalmak istemeyeceğiniz bir gündesiniz.
OĞLAK
Enerjinizi akıttığınız her alanda insanlardan ve ilahi katlardan yardım alacak, gücünüzü herkese faydası ve hizmeti dokunacak şekilde kullanabileceksiniz.
KOVA
Bu aralar tatil yapmak için oldukça uygun bir gündesiniz.
İş ya da dinlenmek için olsun bugünlerde yapacağınız yolculuklar sizlere bir şeyler katacak.
BALIK
Hayatınızdaki ihtimalleri değerlendirerek adil kararlar almaya dikkat etmelisiniz.
Eleştirmeniz gereken kişileri kırmadan eleştirmeye özen gösterin.
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