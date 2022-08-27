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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 27 Ağustos 2022, Cumartesi

27 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar sembolik olarak çevrenize bazı konularda fayda sağlasanız da herkese eşit gözle bakamadığınız için verdiğiniz tepkiler de farklılaşabiliyor.

BOĞA
Aklındaki kişi ile iletişimi kesilenler yaşaması gereken bir süreç olduğunun farkında olmalılar.
İlişkisel konularda şanslı olmayabilirsiniz.

İKİZLER
Kendinizi yorgun hissetmenizden ötürü oluşan gerginlikler işinizde büyük sonuçlar doğurabileceği için odaklanamayacağınız işe girmemelisiniz.

YENGEÇ
Bugün dışarıdan bir etkiye gereksinim duymadan kusurlarınızı fark etmek içsel yolculuğunuzda size anlamlı bir perspektif kazandıracaktır.

ASLAN
Yol ayrılıkları ve farklı düşünce biçimleri evrenin doğal bir parçası olduğu için daha herkese sevginizi göstermeniz daha yerinde ve anlaşılır olacaktır.

BAŞAK
Doğa yürüyüşleri bile size bir canlılık katabiliyor. İçinizdeki hareketi görüp onunla buluşabildiğiniz taktirde hayat sizin için çok güzelleşecek.

TERAZİ
Kendinizi dingin ve ağırlaşmış hissedebilirsiniz.
Yoğun bir süreç geçirdiniz artık tempoyu biraz hafifletmek niyeti içerisine girebiliyorsunuz.

AKREP
Bugünlerde yoğunluğunuzun içerisinde partneriniz ilgi bekleyebilir ve bu da ufak atışmalara sebep olabilir, cümlelerinize dikkat etmelisiniz.

YAY
Aşk konularında kendinizi son derece sevgi dolu hissedebilir, bu sevgiyi hem partneriniz hem sevdiklerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK
Kendinizi büyük zorluklar altına soktunuz ama dostlarınız sayesinde bunu önemsemiyorsunuz.
Özensiz boşvermiş halinizle partnerinizi üzüyorsunuz.

KOVA
Son günlerde zamanınızın çoğunu aşk hayatınızı düzenlemeye harcasanız da yine de irade eksikliği kısa sürede başa dönmenize sebebiyet verebiliyor.

BALIK
Herkesin işine koşmaktan kendinizle ilgilenecek yeterli zamanı bulamamanız enerjinizin gün ortasında tükenmesine sebep verebilir.

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