25 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Telefonda konuşarak vakit harcamak istemeyeceğiniz bugünlerde herkesin aramalarını reddederek sevdiklerinizi bile şaşırtabilirsiniz.



BOĞA

Ani kapınızı çalacak şanslar genellikle dost desteği ile gelecek. İş yaşamınızda kendi yaptıklarınızın meyvesini belirgin bir biçimde toplayacaksınız.



İKİZLER

Farklı fikirleri dinleyerek hareket etmeniz genel kültürünüze de iyi gelecektir.

Öğrenmeye açık olsanız da sabit duruşunuz sizi zorlayabilir.



YENGEÇ

Kendinizi diğer burçlara etkileşiminiz ve onlara verdiğiniz enerjiden ötürü çok yorgun hissedebilirsiniz.

Maddi konularda iyi planlama yapın.



ASLAN

İş veya eğitiminizde uzun süredir verdiğiniz emeklerin karşılığının kendiliğinden gelmesi sizi sürece dair daha umutlu bir hale getirebilir.



BAŞAK

Bugünlerde karşı cinsi büyüleyebilir ve gelen tekliflere şaşırabilirsiniz. Enerji ve motivasyonunuz dışarıdan görünür bir hal almaya başlayacak.



TERAZİ

Son bir aydır kontrolcülüğün yorgunluğundan sıyrılmış olmanız sizi rahatlatmış olsa da yine de dağınıklık rahatsız edici bir his yaratabilir.



AKREP

Son zamanlarda korkularınızın bilincinde olarak ilerlerseniz ve kendinizi biraz daha kontrol altında tutmayı denerseniz işiniz kolaylaşabilir.



YAY

Sezgisel olarak davranışlarınızı düzenleyebileceksiniz.

Ayrıca dürüstlüğünüz ile çevrenizin taktirini toplayacaksınız. Dostlarınız arasında popülariteniz artacak.



OĞLAK

Bugünlerde vereceğiniz gereksiz ani tepkiler sevdiklerinizin gözünü korkutabilir.

İkili ilişkilerde kısa süreli bir kaos hakim olabilir.

Sakin olmakta fayda var.



KOVA

Başarılı ve analitik düşünebilme durumunuz ile şansınız birleşince ortaya muazzam başarılar çıkıyor ancak başarı için sabır da gerekmekte.



BALIK

Çocuksu bir güzellikle titreşiminizi yükseltirken sisteme olan inancınız da ön plana çıkıyor. Para konusunda ise bereketli süreçler gerçekleşiyor.