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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 25 Ağustos 2022, Perşembe

25 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Telefonda konuşarak vakit harcamak istemeyeceğiniz bugünlerde herkesin aramalarını reddederek sevdiklerinizi bile şaşırtabilirsiniz.

BOĞA
Ani kapınızı çalacak şanslar genellikle dost desteği ile gelecek. İş yaşamınızda kendi yaptıklarınızın meyvesini belirgin bir biçimde toplayacaksınız.

İKİZLER
Farklı fikirleri dinleyerek hareket etmeniz genel kültürünüze de iyi gelecektir.
Öğrenmeye açık olsanız da sabit duruşunuz sizi zorlayabilir.

YENGEÇ
Kendinizi diğer burçlara etkileşiminiz ve onlara verdiğiniz enerjiden ötürü çok yorgun hissedebilirsiniz.
Maddi konularda iyi planlama yapın.

ASLAN
İş veya eğitiminizde uzun süredir verdiğiniz emeklerin karşılığının kendiliğinden gelmesi sizi sürece dair daha umutlu bir hale getirebilir.

BAŞAK
Bugünlerde karşı cinsi büyüleyebilir ve gelen tekliflere şaşırabilirsiniz. Enerji ve motivasyonunuz dışarıdan görünür bir hal almaya başlayacak.

TERAZİ
Son bir aydır kontrolcülüğün yorgunluğundan sıyrılmış olmanız sizi rahatlatmış olsa da yine de dağınıklık rahatsız edici bir his yaratabilir.

AKREP
Son zamanlarda korkularınızın bilincinde olarak ilerlerseniz ve kendinizi biraz daha kontrol altında tutmayı denerseniz işiniz kolaylaşabilir.

YAY
Sezgisel olarak davranışlarınızı düzenleyebileceksiniz.
Ayrıca dürüstlüğünüz ile çevrenizin taktirini toplayacaksınız. Dostlarınız arasında popülariteniz artacak.

OĞLAK
Bugünlerde vereceğiniz gereksiz ani tepkiler sevdiklerinizin gözünü korkutabilir.
İkili ilişkilerde kısa süreli bir kaos hakim olabilir.
Sakin olmakta fayda var.

KOVA
Başarılı ve analitik düşünebilme durumunuz ile şansınız birleşince ortaya muazzam başarılar çıkıyor ancak başarı için sabır da gerekmekte.

BALIK
Çocuksu bir güzellikle titreşiminizi yükseltirken sisteme olan inancınız da ön plana çıkıyor. Para konusunda ise bereketli süreçler gerçekleşiyor.

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