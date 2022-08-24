KOÇ
Dengeli ruhunuzun ahengini herkes yakalayamaz ve derin düşüncelerinize sahip olamaz olsa da elinizden geleni herkes için yapmak için gayretlisiniz.
BOĞA
Masraflarınızı yaparken gelir gider dengenizi ayarlayamayabilirsiniz.
Kaliteli alışveriş hakkınız ancak isteklerinizi sıraya koymanız sağlıklı olacaktır.
İKİZLER
Son günlerde yaşananlar nedeni ile kendinizi verimsiz hissettiğiniz yerlerde özellikle evrenin desteği ile yaratıcılığınız ön plana çıkacak.
YENGEÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda mutluluğu yakalayabilmek adına gösterdiğiniz yüksek çaba bugünlerde partneriniz tarafından keşfedilecek.
ASLAN
Bugünlerde yaşayabileceğiniz yetersizlik hissi ve rehavete karşı önlem almalısınız.
Sağlıklı ve vitamin odaklı beslenmek enerjinizi yükseltecektir.
BAŞAK
Sözleşmeler ve her türlü planlamada önceliğiniz işlerin kontrolünü sağlayabilmek olduğunda ilerleyen günlerde adınızdan söz ettireceksiniz.
TERAZİ
Aşk hayatınızdaki karmaşayı çözmek için dengeli bir şekilde partnerinizle ilerlemenizde fayda var. İletişim yeteneğiniz size kapıları aralayacak.
AKREP
Son zamanlarda verdiğiniz sözü kısa zamanda yerine getiremediğinizde tedirgin oluyorsunuz.
Etik olduğunuz ve herkesin saygısını kazandığınız bir gün.
YAY
Olaylara dikkatli bakış açınız işinizde sizinle akran kişilerin hoşuna gitmeyebilir.
İşlerinizi titizlikle sürdürdüğünüz taktirde başarı sizinle olacak.
OĞLAK
Eski ilişkilerin yeniden canlanması ihtimali söz konusu. İlişkiniz varsa saygınızı ve dikkatinizi koruyarak hareket etmeniz çok önemli olacak.
KOVA
Bugünlerde yapmak istediğiniz her işinizi hızlı halletmek isteyebilirsiniz ve bu sebepten ötürü de ufak tefek kazalara maruz kalabilirsiniz.
BALIK
İş yerinizde yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda partnerinizin size göre daha sakin olması ilişkinize bağlılığınızı arttıracak.
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KOÇ
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