24 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Dengeli ruhunuzun ahengini herkes yakalayamaz ve derin düşüncelerinize sahip olamaz olsa da elinizden geleni herkes için yapmak için gayretlisiniz.



BOĞA

Masraflarınızı yaparken gelir gider dengenizi ayarlayamayabilirsiniz.

Kaliteli alışveriş hakkınız ancak isteklerinizi sıraya koymanız sağlıklı olacaktır.



İKİZLER

Son günlerde yaşananlar nedeni ile kendinizi verimsiz hissettiğiniz yerlerde özellikle evrenin desteği ile yaratıcılığınız ön plana çıkacak.



YENGEÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda mutluluğu yakalayabilmek adına gösterdiğiniz yüksek çaba bugünlerde partneriniz tarafından keşfedilecek.



ASLAN

Bugünlerde yaşayabileceğiniz yetersizlik hissi ve rehavete karşı önlem almalısınız.

Sağlıklı ve vitamin odaklı beslenmek enerjinizi yükseltecektir.



BAŞAK

Sözleşmeler ve her türlü planlamada önceliğiniz işlerin kontrolünü sağlayabilmek olduğunda ilerleyen günlerde adınızdan söz ettireceksiniz.



TERAZİ

Aşk hayatınızdaki karmaşayı çözmek için dengeli bir şekilde partnerinizle ilerlemenizde fayda var. İletişim yeteneğiniz size kapıları aralayacak.



AKREP

Son zamanlarda verdiğiniz sözü kısa zamanda yerine getiremediğinizde tedirgin oluyorsunuz.

Etik olduğunuz ve herkesin saygısını kazandığınız bir gün.



YAY

Olaylara dikkatli bakış açınız işinizde sizinle akran kişilerin hoşuna gitmeyebilir.

İşlerinizi titizlikle sürdürdüğünüz taktirde başarı sizinle olacak.



OĞLAK

Eski ilişkilerin yeniden canlanması ihtimali söz konusu. İlişkiniz varsa saygınızı ve dikkatinizi koruyarak hareket etmeniz çok önemli olacak.



KOVA

Bugünlerde yapmak istediğiniz her işinizi hızlı halletmek isteyebilirsiniz ve bu sebepten ötürü de ufak tefek kazalara maruz kalabilirsiniz.



BALIK

İş yerinizde yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda partnerinizin size göre daha sakin olması ilişkinize bağlılığınızı arttıracak.