23 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Yazışma üslubunuza dikkat etmeli ve özellikle iş yerinizde sizden kıdemli kişilerle konuşurken ve işinizi yaparken başarıya odaklı olmalısınız.



BOĞA

Bazı olayları kayıp olarak görmektense iyi tarafına odaklanmalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincinde olmak mükemmeliyet hissi yaratmamalı.



İKİZLER

Partnerinizle ne istediğinizi paylaşabilmeniz size farklı bir özgürlük ve keyfin kapısını açabilir. İş konularında her açıyı hesaba katabilirsiniz.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda sevgi paylaşımı söz konusu olabilir.

Huzurun güveni ile daha emin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz.

Keyfiniz artacak.



ASLAN

Pasaport başvuruları, burs gibi konularda şansınızın yaver gitmesi keyfinizin yerine gelmesine vesile olacak. Bugünlerde şanslı gruplardansınız.



BAŞAK

İletişimin önemli olduğu bir gündesiniz ve yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.

Atışmalar ve istenmeyen durumlar gündeme gelebilir.



TERAZİ

Başak'lar bugünlerde çekicilikleri ve üslupları ile her işlerini kolayca halledebilirler.

Ayrıca önümüzdeki günlerde aile konuları gündeme gelebilir.



AKREP

Mesleki kararlar meyvelerini vermeye başlayabilir. Aşk hayatınızda dersler alarak hareket etmeniz iletişim odaklı bir ilişki kurmanıza vesile olabilir.



YAY

İşinizde başarılarınızdan söz ettireceğiniz bir süreçtesiniz.

İçten bir isteksizlik duysanız da kısa süre sonra enerjinizi geri kazanabilirsiniz.



OĞLAK

Yapmak istediklerinizi paylaşarak motivasyonunuzu düşürmeyin.

Sürekli engellerden bahsettiklerini bilerek bilgece bir sessizliğe bürünebilirsiniz.



KOVA

Son zamanlarda enerjinizin düşüklüğü sizi yanıltmasın bu geçici bir süreçtir ve Yeni Ay'da tamamen güçlenmiş ve dinlenmiş olmanız içindir.



BALIK

Bugünlerde sosyal ortamlarda haklı ve haksızı ayırt etmekte zorlanabilirsiniz.

Okuduklarınızı anlamakta bugün problem çekebilirsiniz.