Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 21 Ağustos 2022, Pazar

21 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Duygularınızı partnerinizin de anlayabilmesi için kendinizi ifade etmeniz onu ve sizi rahatlatacaktır.
Para konusunda bereketinizin arttığını göreceksiniz.

BOĞA
Bugünlerde aşk konularında çekimser kalmak yerine hoşlandığınız kişiye ilginizi belli etmelisiniz.
Sevmek ve sevilmek güzel duygulardır.

İKİZLER
Gerçek dostlarınızın sizi anlayışla, dostunuz olmayan kişilerin kaprisleri ile karşılaşacağınız günlerdesiniz.
Duygusal konular odağınızda olacak.

YENGEÇ
Kontrolü elinizde tutmak adına yapacağınız hamleler doğrultusunda partnerinizle tartışabilirsiniz.
Olaylara objektif yaklaşmayı denemelisiniz.

ASLAN
Bugünlerde kendinize koyduğunuz zihinsel kodlarla alakalı problemler baş gösterebilir. Sabırlı olmalı ve kendiniz üzerinde çalışarak ilerlemelisiniz.

BAŞAK
İş konularında fikirlerinizin daha da ciddiye alındığını keşfederek kendinizi daha da ön plana koyabilirsiniz. Rakiplerinizin nazarına dikkat etmelisiniz.

TERAZİ
Sezgilerinizin güçlendiğini hissedebilirsiniz.
İş açısından baktığımızda bugünlerde mutlu olabileceğiniz şeyler yaşayacaksınız.

AKREP
Kendinizi verimli buluyor ve bu uğurda hedeflerinize yürüyorsunuz. Hem kendi hayatınızda hem de çevrenizde pozitif bir etki yaratacaksınız.

YAY
Hayatta her şey birbiri ile bağlantılı ve öğreticidir. Bugünlerde sınırınızı fark etmeli ve bu sınırı geçen insanlara da müsade etmemelisiniz.

OĞLAK
Doğaya olan sevginiz ya da doğanın size verdiği güç tartışılamaz.
Kendinizi dingin hissetmek için elementleri evinizde de kullanabilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde çabuk sinirlenebildiğiniz için biraz sakinleşmeye ihtiyacınız var. Eviniz ya da belli ortamlarınızda mavi rengi kullanabilirsiniz.

BALIK
Partnerinizi üzmeyin, kendinizi de üzebilirsiniz. Kavgaya meyillendiğiniz bugünlerde sakin kalabilmek için hitabet yeteneğinizi aklınızda tutun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 21 Ağustos günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA