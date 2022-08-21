21 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Duygularınızı partnerinizin de anlayabilmesi için kendinizi ifade etmeniz onu ve sizi rahatlatacaktır.

Para konusunda bereketinizin arttığını göreceksiniz.



BOĞA

Bugünlerde aşk konularında çekimser kalmak yerine hoşlandığınız kişiye ilginizi belli etmelisiniz.

Sevmek ve sevilmek güzel duygulardır.



İKİZLER

Gerçek dostlarınızın sizi anlayışla, dostunuz olmayan kişilerin kaprisleri ile karşılaşacağınız günlerdesiniz.

Duygusal konular odağınızda olacak.



YENGEÇ

Kontrolü elinizde tutmak adına yapacağınız hamleler doğrultusunda partnerinizle tartışabilirsiniz.

Olaylara objektif yaklaşmayı denemelisiniz.



ASLAN

Bugünlerde kendinize koyduğunuz zihinsel kodlarla alakalı problemler baş gösterebilir. Sabırlı olmalı ve kendiniz üzerinde çalışarak ilerlemelisiniz.



BAŞAK

İş konularında fikirlerinizin daha da ciddiye alındığını keşfederek kendinizi daha da ön plana koyabilirsiniz. Rakiplerinizin nazarına dikkat etmelisiniz.



TERAZİ

Sezgilerinizin güçlendiğini hissedebilirsiniz.

İş açısından baktığımızda bugünlerde mutlu olabileceğiniz şeyler yaşayacaksınız.



AKREP

Kendinizi verimli buluyor ve bu uğurda hedeflerinize yürüyorsunuz. Hem kendi hayatınızda hem de çevrenizde pozitif bir etki yaratacaksınız.



YAY

Hayatta her şey birbiri ile bağlantılı ve öğreticidir. Bugünlerde sınırınızı fark etmeli ve bu sınırı geçen insanlara da müsade etmemelisiniz.



OĞLAK

Doğaya olan sevginiz ya da doğanın size verdiği güç tartışılamaz.

Kendinizi dingin hissetmek için elementleri evinizde de kullanabilirsiniz.



KOVA

Bugünlerde çabuk sinirlenebildiğiniz için biraz sakinleşmeye ihtiyacınız var. Eviniz ya da belli ortamlarınızda mavi rengi kullanabilirsiniz.



BALIK

Partnerinizi üzmeyin, kendinizi de üzebilirsiniz. Kavgaya meyillendiğiniz bugünlerde sakin kalabilmek için hitabet yeteneğinizi aklınızda tutun.