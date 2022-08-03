3 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

İnsanların söylediklerini çok fazla umursama eğiliminizi fark ederek kendinizi durdurmanız için uygun bir gün olacak.

Farkındalıklı bir gün olacak.



BOĞA

Taşınmak isteyen Kova'ların ev bakması için uygun bir gün. Herhangi bir konuda alım satım meselelerinde de daha mantıklı hareket edebileceksiniz.



İKİZLER

Bugünlerde sırlarınızı başka insanlarla paylaşma niyetine girerken dikkatli olmalısınız özellikle işinizde cümlelerinizi daha dikkatli seçmelisiniz.



YENGEÇ

İlişkinizi gözden geçirebilir ve çıkabilecek kararlarda çekimser kalabilirsiniz. Zamanı düşüncelerinizden uzaklaşarak geçirmenizde fayda var.



ASLAN

Olayları sinir anlarında değil daha sonrasında değerlendirmenizde fayda var. Sakin olabilmeye ve yeri geldiğinde nefesinize odaklanabilmeye çalışın.



BAŞAK

İşinizde sizden kaynaklı oluşabilecek iletişim eksiklikleri öğlen saatlerinde gerginliğe sebep olabilir. Olayları geçiştirmeden derinlemesine incelemelisiniz.



TERAZİ

İşle alakalı verilen sözlerin havada kaldığını görebilirsiniz.

Teklifleri iyi değerlendirmeli ve karar alırken fazla fikir alarak karışıklığa sebep olmamalısınız.



AKREP

Harcamalarınızı ayarlamakta güçlük çekeceğiniz bir gün olabilir. İş gerginlikleri konusunda dikkatli olmalı ve sizinle çalışan kişilerle diyalogunuza dikkat etmelisiniz.



YAY

Partnerinizin ilgisini üzerinizde tutmak hususunda başarılısınız.

Enerjinizin arttığı bugünlerde mesleki konularda da güler yüzünüzle ön plana çıkabilirsiniz.



OĞLAK

Dostluklarınızın ön plana çıkacağı bu günlerde insanların size karşı olan destek ve saygılarını görerek daha da mutlu ve güvende hissedeceksiniz.



KOVA

Yeni bir projeye başlarken tecrübelerinizi ön planda tutacak ve bugün dünden iyi olarak yarınlara da uzmanlık alanınızda başarı götürebileceksiniz.



BALIK

Başkalarına olan sevgi ve sadakatiniz ön planda olsa dahi bugünlerde bir tık kendinizi öne almanızın faydası vardır. Hobi ve yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz.