KOÇ
Bazı konularda savunmasız hissedebilirsiniz.
Aşk hayatınızı stabil tutabilmek adına partnerinizin bazı cümlelerini ve yaptıklarını görmezden gelebilirsiniz.
BOĞA
İç dünyanızı dinleyebileceğiniz ve kendinizi tanıyacağınız bir gün olabilir.
Mümkünse bu günü sessiz ve doğa içerisinde geçirmenizde faydalı olacaktır.
İKİZLER
Aşk konularında yaşayacağınız aksiliklerle ilgili dostlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Size yakın ve güvendiğiniz kişilere içinizi dökmek iyi gelebilir.
YENGEÇ
Kabullenemediğiniz bazı konular bugünlerde gergin olmanıza sebebiyet verebilir. Kişisel gelişim kitaplarına yöneliminizi arttırmak için uygun bir gün.
ASLAN
Mide sorunlarınıza karşı önlem almanız gereken bir gündesiniz.
Nane çayları size çok iyi gelebilir.
Beslenmenizden de mümkün olduğunca asidi çıkartmalısınız.
BAŞAK
Aşk hayatınızda karar almak ve aldığınız kararın arkasında durmak genel konunuz olabilir.
Partnerinizin sizden istedikleri bugünlerde size fazla gelebilir.
TERAZİ
Sevdiklerinize yardım etmek bugününüzün genel konusu olsa da aşk hayatınızda geliştireceğiniz yeni tutum sayesinde herkese yetebileceksiniz.
AKREP
Birine sürpriz yapmaktan tutun da akşam yemeğe gitmek gibi detayları dahi arkadaşlarınız sizin halletmenizi isteyebilir. Liderlik yeteceğiniz ortaya çıkabilir.
YAY
Yeteneklerinizi, sınırlarınızı keşfetmek ve görmek için uygun bir gün. Kriz anlarında iletişim kabiliyetinizi korumak bugünün genel konusu olabilir.
OĞLAK
Arkadaşlarınızın arasında olan tartışma ya da olaylara istemeden dahil olabilirsiniz ancak pratik zekanız ve iletişim kabiliyetiniz yol gösterici olacak.
KOVA
Aşk hayatınızda olumlu gelişmeleri başlatan kişi olabilirsiniz.
Niyetinizi yerine getirmek için mümkün olduğunca sade ve anlaşılır cümleler kurmalısınız.
BALIK
Kalbinizin sesini dinleyerek başarı elde edeceksiniz. Düşüncelerinize hakim olmak husunda başarılı olacak, düşünerek konuşmanın artılarını yaşayacaksınız.
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KOÇ
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