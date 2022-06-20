20 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Kalbinizin pır pır olacağı bir gündesiniz. Aşk hayatınızla ilgili konularda geleceğe tasarılar yapabilir, kendinizi zamanla partnerinize açmaya niyet edebilirsiniz.

BOĞA

Bugün yalan söylemiyor olsanız dahi gerçeği ustaca çarptırabilmek gibi bir yeteceğinizi kullanacaksınız. Özellikle ikili ilişkilere dikkat.

İKİZLER

Aşk hayatınızla ilgili kusurları görmezden gelmek mutluluğunuzun anahtarı olacak. Partnerinizi olduğu gibi kabul etmeniz, yüksek uyum getirecek.

YENGEÇ

Sizinle aynı şehir ya da aynı ülkeden olmayan kişilerle yolunuz kesişebilir, farklı kültürler tanıyıp yeni bilgiler edinmenin keyfini sürebilirsiniz. Keyfiniz artabilir.

ASLAN

Aşk hayatınızda bazı konularda tedbiri elden bırakmasanız da partnerinize güvenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Kalbinizin iyi niyeti ortaya çıkıyor.

BAŞAK

Sadece partner açısından değil, küslüklerin biteceği güzelliklerin geleceği ve anlayışın hep daim olduğu zamanların temelinin atılacağı uygun bir gün.

TERAZİ

Bazı konularda tedbiri elden bırakmasanız da bugün tersi bir tutum sergileyebilirsiniz. Beklenmedik bir boş vermişlik zihninize adeta tatil yaptıracak.

AKREP

Olayların en kötüsünü düşünürken çok daha iyi şeylerin rast gelmesi akşam üstü saatlerine doğru sizi rahatlatabilir, kendinizi dinlenmiş hissedebilirsiniz.

YAY

Kalbinizden geçenlerin olabileceği sihirli bir gün sizi bekliyor olacak bu sebepten özellikle sabah saatlerinde moral durumunuzu hızlıca düzeltmeye niyet edin.

OĞLAK

Konuşma alışkanlığınız sırlarınızı ifşa etmenize sebep olabilir. Tanıştığınız kişilerle samimiyet kurmadan önce biraz geri çekilip tanımaya çalışmanız iyi olur.

KOVA

Niyetlerinizi gerçeğe dönüştürmek için almanız gereken radikal kararlar var. Üzerinde bir süredir düşündüğünüz kararları uygulamaya geçmek için uygun bir gün olacak.

BALIK

Yoğun iş programınızda yardımı olabilecek kişiler etrafınızda belirebilir. Karşılaşmaların ve tesadüflerin mutluluk vereceği bir gün içerisindesiniz.