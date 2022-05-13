13 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda bazı konularda konuşurken çok dikkatli olun. Bugün sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamanızda fayda var.



BOĞA

Aklınıza gelebilecek ilham ihtimallerine ve içinizden geçebilecek yeni projelere karşı hazırlıklı olun. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin.



İKİZLER

Bugünlerde sempatiniz ve sakinliğiniz ile karşı cinsi kolayca etkileyebilir, bu etkileşim doğrultusunda aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz.



YENGEÇ

Bugünlerde fiziksel performans gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Romantik ilişkileriniz ve ailevi ilişkilerinizde daha güçlü kökler edinmeniz söz konusu.



ASLAN

Bir süredir devam eden maddi problemlerinizi aşmak için açılım fikirleri aklınıza gelebilir. Kendinizi verimli ve konuşkan hissedeceğiniz bir zamandasınız.



BAŞAK

Sonradan üzülmemek için bu günü egzersiz ve ev işlerinizle geçirin, iyi gelecektir.

Yanlış anlaşılabilir ya da maddi olsun manevi olsun zarara uğrayabilirsiniz.



TERAZİ

Özel hayatınızın istemediğiniz kişilere gittiğini duyabilirsiniz ancak yine de olayları haddinden fazla büyütmemekte doğuştan yeteneğiniz olduğu için karlı çıkacaksınız.



AKREP

Cinsiyetiniz fark etmeksizin mesleki veya eğitim içerikli konularda sizden yaşça büyük bir erkekten destek alarak istediğiniz yerlere gelebilirsiniz.



YAY

Sırlarınızın açık olması ihtimali çok yüksek.

Dikkatli olmanız sizi dedikodu zincirlerinden koruyacaktır. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.



OĞLAK

Son günlerde köklenen ve büyüyen güzel bağlantılar size güvende ve mutlu hissettirebilir, başarılarınız dolaylı yoldan katlanabilir.



KOVA

Arkadaşlarınızla iletişim ve dedikodu odaklı sorunlar çıkabilir. Kendinizi şansız hissedeceğiniz bugünlerde ve tartışma ortamlarından kaçınmaya dikkat edin.



BALIK

Konuştuğunuz bazı şeyler farklı yerlere çekilebilir. Bu konuda dikkatli olmanızda ve mümkün olduğunca kendinizle ilgilenmenizde fayda var.