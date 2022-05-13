KOÇ
Son zamanlarda bazı konularda konuşurken çok dikkatli olun. Bugün sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamanızda fayda var.
BOĞA
Aklınıza gelebilecek ilham ihtimallerine ve içinizden geçebilecek yeni projelere karşı hazırlıklı olun. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin.
İKİZLER
Bugünlerde sempatiniz ve sakinliğiniz ile karşı cinsi kolayca etkileyebilir, bu etkileşim doğrultusunda aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde fiziksel performans gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Romantik ilişkileriniz ve ailevi ilişkilerinizde daha güçlü kökler edinmeniz söz konusu.
ASLAN
Bir süredir devam eden maddi problemlerinizi aşmak için açılım fikirleri aklınıza gelebilir. Kendinizi verimli ve konuşkan hissedeceğiniz bir zamandasınız.
BAŞAK
Sonradan üzülmemek için bu günü egzersiz ve ev işlerinizle geçirin, iyi gelecektir.
Yanlış anlaşılabilir ya da maddi olsun manevi olsun zarara uğrayabilirsiniz.
TERAZİ
Özel hayatınızın istemediğiniz kişilere gittiğini duyabilirsiniz ancak yine de olayları haddinden fazla büyütmemekte doğuştan yeteneğiniz olduğu için karlı çıkacaksınız.
AKREP
Cinsiyetiniz fark etmeksizin mesleki veya eğitim içerikli konularda sizden yaşça büyük bir erkekten destek alarak istediğiniz yerlere gelebilirsiniz.
YAY
Sırlarınızın açık olması ihtimali çok yüksek.
Dikkatli olmanız sizi dedikodu zincirlerinden koruyacaktır. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.
OĞLAK
Son günlerde köklenen ve büyüyen güzel bağlantılar size güvende ve mutlu hissettirebilir, başarılarınız dolaylı yoldan katlanabilir.
KOVA
Arkadaşlarınızla iletişim ve dedikodu odaklı sorunlar çıkabilir. Kendinizi şansız hissedeceğiniz bugünlerde ve tartışma ortamlarından kaçınmaya dikkat edin.
BALIK
Konuştuğunuz bazı şeyler farklı yerlere çekilebilir. Bu konuda dikkatli olmanızda ve mümkün olduğunca kendinizle ilgilenmenizde fayda var.
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KOÇ
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