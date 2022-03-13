13 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Kendinizi zora sokmayın. Bir süredir etrafınızda yükselen sesler yavaş yavaş duruluyor. Bugünlerde eşyalarınızı kaybetme riskine karşı dikkatli olun.

BOĞA

Bazı duygularınızı bastırabilirsiniz, ancak yine de en doğru olan olayları çözmek için gerekli adımları atacak cesarete sahip olmaktır.

İKİZLER

Kendinizi daha iyi hissetmek için alışverişe yönelebilirsiniz. Sınırlarınızı bilen kişilerle anlaşma problemi çekmiyor ve uyumunuzu yüksek bile tutabiliyorsunuz.

YENGEÇ

Öğrenmeye açık olabilirseniz potansiyelinizin üstüne geçeceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için pozitif enerjiyi sabit tutmanız, size ummadık kapıların açılmasına vesile olacak.

ASLAN

Bugünlerde elinizde olanlarla yetinmeyebilir ve bazı istekleriniz kısa vadede gerçekleşmediği için umutsuzluğa düşebilirsiniz.

BAŞAK

Maddi konularda birikimlerinize dikkat etmelisiniz. Hayatın yükünü affederek atmalısınız. Bu eylemi arada bir tekrarlayıp herkesi derinlemesine affetmeye çalışın.

TERAZİ

Partnerinizle olan ilişkinizde daha sıcak ve sevgi dolu olabilirsiniz. İç dünyanızda derin bir sevgi var. Bunu dışa da yansıtın. Bugünlerde maddi istismara açıksınız.

AKREP

Olaylara daha pozitif yaklaşmasını bilin. Bazı şeyler göründüğü gibi çıkmayabilir olayları damgalama huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Dengede kalmalısınız.

YAY

Affedicilik güzel bir özellik olsa da karşınızdaki kişiye karşı tutumunuzun eskisi kadar sıcak olmamasına karşı da dikkatli olmalısınız.

OĞLAK

Son zamanlarda kendinizi olumlu duygulara besleyip kindar olmaktan kaçınırsanız olgunlaşmış olursunuz. İkinci kez aynı hatalara düşmeyin.

KOVA

Arkadaşlarınızın tutumları akıl alışverişi şeklinde olduğu için onların olaylarına müdahil oluyorsunuz. Aşk hayatınızla ilgili olarak kısmetinizin artacağı bir güne giriyorsunuz.

BALIK

Bu aralar dışardan karşınıza çıkabilecek bazı fırsatlar sayesinde özellikle maddiyat ve kariyer konularında büyük başarı elde edebileceksiniz.