20 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde yapmak istediklerinize daha gerçekçi bir gözle bakabilirsiniz.

Hayatınızda son zamanlarda bolluk ve bereket hakim.



BOĞA

Doğru bir planlama ile gerçekleştirebileceğinizi görmek sizi olaylara hem hayaller hem de hedefler açısından sağlıklı bakmanıza sebep olacaktır.



İKİZLER

İş konusundaki başarınız sayesinde üstlerinizden beklentileriniz de büyüyor. Onlar da bunun farkında. Sakin olmaya özen gösterin.



YENGEÇ

Kendinizi dengelemek ve harcamalarınızı bir düzene oturtmak için uygun bir gündesiniz.

Tanıştığınız kişileri kaderiniz olarak yorumlamaktasınız.



ASLAN

Aşk konusunda beklediğinizden farklı gelişen olaylar sizi hayal kırıklığına itiyor. Mücadeleye devam etmelisiniz. Her şeyi büyütme özelliğiniz açığa çıkabilir.



BAŞAK

Uzmanlar eşliğinde yatırımlarınızı gerçekleştirmek için adım atmaya uygun bir gün. Tanıştığınız insanları hayatınıza hemen sokmaktan kaçının.



TERAZİ

Bugünlerde ilişkiniz hakkında şimdiye kadar görmediğiniz detayları görebilirsiniz.

Ona olan güveninizi gözden geçirebilirsiniz.



AKREP

Yaşamdan keyif almak için seçim yapmanız gerektiğini fark edebilirsiniz.

Parasal açıdan sürpriz değişiklikler var. Bazı kayıplarınız olabileceği bir dönemdesiniz.



YAY

Para yönetimi odaklı olabileceğiniz bu günde küçükten büyüğe dizaynınızı tamamlayın. İçinde bulunduğunuz bu durumu sorgulamanıza neden olabilir.



OĞLAK

Beklemediğiniz bir işten kazanımlarınız olabilir. Bu maddi ve manevi olabilir. İş ve özel hayatınızda her zaman mükemmeli arayarak kendinizi boşuna yoruyorsunuz.



KOVA

Kafanızda olayları netleştirmeden duygusal durumlarla yüzleşmekten kaçınmalısınız.

Gönül işlerinde beklemediğiniz durumlar ve ani heyecanlar yaşayabilirsiniz.



BALIK

İş ve özel hayatınızda her zaman mükemmeli arayarak kendinizi boşu boşuna yoruyorsunuz.

Hayallerinizi gerçekleştirilebilir parçalara bölün.