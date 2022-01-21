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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 21 Ocak 2022, Cuma

21 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kendinizi aşma konusunda gerekli avantajlara sahipsiniz. Yabancılar ve yabancı ülkelere yönelik idealleriniz olabilir.

BOĞA
Aşk hayatınız ve sevgi içeren konularda daha sağlam temel atarak daha sağ duyulu davranmayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER
Bu aralar ne kadar iyi olduğunuzu fark etmeli ve başkalarının da görmesini sağlamalısınız. Bugünlerde sağlığınıza dikkat edin.

YENGEÇ
Gün içinde duygularınız dalganacak ve olaylar hayal gücünüzü uyandıracak. Sevdiğinize vakit ayıramıyorsunuz.

ASLAN
Geçmişten gelen sorunlu bazı konular odak noktanız olamamalı. Gereksiz endişelerden uzak durmalısınız. Olaylara çok yönlü ve pozitif bakmalısınız.

BAŞAK
Hayatınızda oluşacak paylaşımlar sizi olumlu bir noktaya getirecektir. Haftanın başı olması nedeniyle yapmanız gereken işler ve sorumluluklar artabilir.

TERAZİ
Sosyal ve sevgi dolu bir süreç geçirebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız.

AKREP
Sevdiklerinizle aranızdaki uyumu güçlendirmeli ve birlikte geçirdiğiniz vakti daha da artırmalısınız. Dünya deneyiminizi daha keyifli hale getirecek.

YAY
Bugün karşılaştığınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak. Kaygılardan uzaklaştıkça yaratıcılığınız artacak.

OĞLAK
Mesleğinizle ilgili kendinizi eksik hissettirecek olan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Aile ilişkilerinizi düzenlemek, özel hissettiğiniz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek.

KOVA
İdeallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Geniş çevreler içinde olmak isteyebilirsiniz. Maddi yönden sıkıntınız yok. Kendinizi sevgi dolu hissedebilirsiniz.

BALIK
Korkularınız ve güvensizlikleriniz ön plana çıkabilir. Geçmiş zamanlara dalıp dalıp gidiceksiniz. Yakın ilişkilerinize önem vereceğiniz bir gün.

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