21 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde kendinizi aşma konusunda gerekli avantajlara sahipsiniz. Yabancılar ve yabancı ülkelere yönelik idealleriniz olabilir.

BOĞA

Aşk hayatınız ve sevgi içeren konularda daha sağlam temel atarak daha sağ duyulu davranmayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER

Bu aralar ne kadar iyi olduğunuzu fark etmeli ve başkalarının da görmesini sağlamalısınız. Bugünlerde sağlığınıza dikkat edin.

YENGEÇ

Gün içinde duygularınız dalganacak ve olaylar hayal gücünüzü uyandıracak. Sevdiğinize vakit ayıramıyorsunuz.

ASLAN

Geçmişten gelen sorunlu bazı konular odak noktanız olamamalı. Gereksiz endişelerden uzak durmalısınız. Olaylara çok yönlü ve pozitif bakmalısınız.

BAŞAK

Hayatınızda oluşacak paylaşımlar sizi olumlu bir noktaya getirecektir. Haftanın başı olması nedeniyle yapmanız gereken işler ve sorumluluklar artabilir.

TERAZİ

Sosyal ve sevgi dolu bir süreç geçirebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız.

AKREP

Sevdiklerinizle aranızdaki uyumu güçlendirmeli ve birlikte geçirdiğiniz vakti daha da artırmalısınız. Dünya deneyiminizi daha keyifli hale getirecek.

YAY

Bugün karşılaştığınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak. Kaygılardan uzaklaştıkça yaratıcılığınız artacak.

OĞLAK

Mesleğinizle ilgili kendinizi eksik hissettirecek olan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Aile ilişkilerinizi düzenlemek, özel hissettiğiniz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek.

KOVA

İdeallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Geniş çevreler içinde olmak isteyebilirsiniz. Maddi yönden sıkıntınız yok. Kendinizi sevgi dolu hissedebilirsiniz.

BALIK

Korkularınız ve güvensizlikleriniz ön plana çıkabilir. Geçmiş zamanlara dalıp dalıp gidiceksiniz. Yakın ilişkilerinize önem vereceğiniz bir gün.