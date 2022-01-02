2 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Bu aralar talihsizliklerle baş etmeyi öğrenmiş konumdasınız. Size hiç kimse zarar veremez. Bu aralar fazla dalgın davranıyorsunuz.

BOĞA

Aşk hayatınızda ve iş hayatınızda karşınıza çıkabilecek bazı fırsatların ve tehlikelerin bilincinde olmak, iyi analiz yapmak sizler için çok önemli.

İKİZLER

Son zamanlarda mükemmeli arayarak kendinizi boşu boşuna üzüyorsunuz. Karşınızdaki kişilerden beklentiniz hayli fazla.

YENGEÇ

Hem aşk, hem de parasal açıdan sürpriz değişiklikler var. Bazı kayıplarınız olabileceği gibi ilginç kazanımlarınız da olabilir.

ASLAN

Kendinizi ihmal ediyor, kötü besleniyorsunuz. Huysuzluk ve vefasızlık yapan insanlara karşı affedici davranarak kendinizden ödün veriyorsunuz.

BAŞAK

Karşılaşmak istemediğiniz durumlar karşınıza çıkabilir. Beklemediğiniz durumlar ve ani heyecanlar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ

Önünüze çıkan fırsatları hemen değerlendirmelisiniz. Sevdiğiniz hakkındaki şüpheleriniz açığa çıkarak onu kıracaksınız.

AKREP

Aile ilişkilerinize çok fazla dışarıdan müdahale almamaya çalışın. Disiplinli bir yaşamı da tercih ediyorsunuz. Çevrenize ve kendinize karşı esnek davranmalısınız.

YAY

İsteklerinizi gerçekleştirmek için gayret göstermelisiniz. Harekete geçtikten sonra yaşam enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz.

OĞLAK

Bugünlerde cılgınca hareketler yapıyor ve macera arıyorsunuz. Gönlünüzü her önünüze gelene kaptırmayın. Çabuk terk edilebilirsiniz.

KOVA

Sevdiğiniz kişi sizi üzebilir. Sorunlar yaşamanız dünyanın sonu gelmiş anlamını taşımıyor. Sağlığınıza özen gösterseniz iyi olacak. Ayrıca fırsatlar da bugün size gelecekler.

BALIK

Bugünlerde dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz fakat çaba göstermeniz lehinize olacaktır.