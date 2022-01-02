KOÇ
Bu aralar talihsizliklerle baş etmeyi öğrenmiş konumdasınız. Size hiç kimse zarar veremez. Bu aralar fazla dalgın davranıyorsunuz.
BOĞA
Aşk hayatınızda ve iş hayatınızda karşınıza çıkabilecek bazı fırsatların ve tehlikelerin bilincinde olmak, iyi analiz yapmak sizler için çok önemli.
İKİZLER
Son zamanlarda mükemmeli arayarak kendinizi boşu boşuna üzüyorsunuz. Karşınızdaki kişilerden beklentiniz hayli fazla.
YENGEÇ
Hem aşk, hem de parasal açıdan sürpriz değişiklikler var. Bazı kayıplarınız olabileceği gibi ilginç kazanımlarınız da olabilir.
ASLAN
Kendinizi ihmal ediyor, kötü besleniyorsunuz. Huysuzluk ve vefasızlık yapan insanlara karşı affedici davranarak kendinizden ödün veriyorsunuz.
BAŞAK
Karşılaşmak istemediğiniz durumlar karşınıza çıkabilir. Beklemediğiniz durumlar ve ani heyecanlar yaşayabilirsiniz.
TERAZİ
Önünüze çıkan fırsatları hemen değerlendirmelisiniz. Sevdiğiniz hakkındaki şüpheleriniz açığa çıkarak onu kıracaksınız.
AKREP
Aile ilişkilerinize çok fazla dışarıdan müdahale almamaya çalışın. Disiplinli bir yaşamı da tercih ediyorsunuz. Çevrenize ve kendinize karşı esnek davranmalısınız.
YAY
İsteklerinizi gerçekleştirmek için gayret göstermelisiniz. Harekete geçtikten sonra yaşam enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz.
OĞLAK
Bugünlerde cılgınca hareketler yapıyor ve macera arıyorsunuz. Gönlünüzü her önünüze gelene kaptırmayın. Çabuk terk edilebilirsiniz.
KOVA
Sevdiğiniz kişi sizi üzebilir. Sorunlar yaşamanız dünyanın sonu gelmiş anlamını taşımıyor. Sağlığınıza özen gösterseniz iyi olacak. Ayrıca fırsatlar da bugün size gelecekler.
BALIK
Bugünlerde dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Kendinizi isteksiz ve yorgun hissedebilirsiniz fakat çaba göstermeniz lehinize olacaktır.