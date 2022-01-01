1 Ocak 2022 günlük burç yorumları

KOÇ

Bugün geciken bir takım alacak verecek işlerinizle başınızı derde sokabilirsiniz. Borçlarınızı ertelemek gibi bir lüksünüz yok.

BOĞA

Mesleki konularda ve paranızı yönetebilmek için çok akılcı düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bazen insanları fazla sahiplenip sıkabiliyorsunuz.

İKİZLER

Karşınızdakilere güven vermelisiniz ki sizi değişime hazırlasınlar. Problemli konularda umudunuzu yitirmeden çabalamalısınız.

YENGEÇ

Şansınız dönme yolunda merak etmeyin. Korkusuzca devam ettiğiniz taktirde kariyeriniz yukarı yönlü değişecek.

ASLAN

Bu aralar işinizde değişik-likler yapmak istiyorsunuz. Size böyle bir yetkiyi ancak üstleriniz verebilir. Kendinizin ve yapabilirliğinizin farkında olarak geliştirin.

BAŞAK

Başarabileceğiniz size uygun işlere yönelmelisiniz. Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız. Her şeye olumsuz tepki vermeniz hiç doğru değil.

TERAZİ

Neyin ne olduğunu yargısızca ve mantık çerçevesinde bilirseniz önlem almanız çok daha kolay olacaktır. Güven sağlamak sadece konuşmakla olmaz.

AKREP

Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var. Dostlarınız arasında olmak sağlığınıza da fayda sağlayacak. Mükemmeli aramanız doğal ancak eleştiri sınırlarını aşmayın.

YAY

Gün içinde gelişen olaylar isteklerinizin artmasına neden olabilir. Duygularınızı denetleyin ve olayları zorlamayın.

OĞLAK

Karşı tarafa soru sorma hakkı bile tanımıyorsunuz. Biraz ılımlı tarzda hareket ederek başarıyı yakalayabilirsiniz. Duygularınızın dalgalandığı bir gün.

KOVA

Yüklü bir şeyler almak, zorlu bir kariyer planlamanız varsa akılcı davranmak ve bir adım ötenizi hesaplayarak gitmek size az hasarla çok başarı imkanı getirecektir.

BALIK

Her geçen gün beklentilerinizi arttırıyor ve olumsuzluklarla karşılaştığınızda kendinizi üzüyorsunuz. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak.