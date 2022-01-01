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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 01 Ocak 2022, Cumartesi

1 Ocak 2022 günlük burç yorumları

KOÇ
Bugün geciken bir takım alacak verecek işlerinizle başınızı derde sokabilirsiniz. Borçlarınızı ertelemek gibi bir lüksünüz yok.

BOĞA
Mesleki konularda ve paranızı yönetebilmek için çok akılcı düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bazen insanları fazla sahiplenip sıkabiliyorsunuz.

İKİZLER
Karşınızdakilere güven vermelisiniz ki sizi değişime hazırlasınlar. Problemli konularda umudunuzu yitirmeden çabalamalısınız.

YENGEÇ
Şansınız dönme yolunda merak etmeyin. Korkusuzca devam ettiğiniz taktirde kariyeriniz yukarı yönlü değişecek.

ASLAN
Bu aralar işinizde değişik-likler yapmak istiyorsunuz. Size böyle bir yetkiyi ancak üstleriniz verebilir. Kendinizin ve yapabilirliğinizin farkında olarak geliştirin.

BAŞAK
Başarabileceğiniz size uygun işlere yönelmelisiniz. Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız. Her şeye olumsuz tepki vermeniz hiç doğru değil.

TERAZİ
Neyin ne olduğunu yargısızca ve mantık çerçevesinde bilirseniz önlem almanız çok daha kolay olacaktır. Güven sağlamak sadece konuşmakla olmaz.

AKREP
Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var. Dostlarınız arasında olmak sağlığınıza da fayda sağlayacak. Mükemmeli aramanız doğal ancak eleştiri sınırlarını aşmayın.

YAY
Gün içinde gelişen olaylar isteklerinizin artmasına neden olabilir. Duygularınızı denetleyin ve olayları zorlamayın.

OĞLAK
Karşı tarafa soru sorma hakkı bile tanımıyorsunuz. Biraz ılımlı tarzda hareket ederek başarıyı yakalayabilirsiniz. Duygularınızın dalgalandığı bir gün.

KOVA
Yüklü bir şeyler almak, zorlu bir kariyer planlamanız varsa akılcı davranmak ve bir adım ötenizi hesaplayarak gitmek size az hasarla çok başarı imkanı getirecektir.

BALIK
Her geçen gün beklentilerinizi arttırıyor ve olumsuzluklarla karşılaştığınızda kendinizi üzüyorsunuz. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak.

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Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 1 Ocak 2022 günlük burç yorumları
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