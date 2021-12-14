14 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Bu aralar kendinizi iyi hissetmek için bakım yapabilir ve özellikle ruhunuzu geliştirmeye yönelik birtakım kararlar alabilirsiniz.

BOĞA

Zamanınızı verimli geçirmek istediğiniz için kendinize olan yatırımınızı yükseltseniz de özellikle aşk konusunda bir takım şeyleri hırs haline de getirebilirsiniz.

İKİZLER

Net hissedebilir ve net kararlar alabilirsiniz. İlişkiniz için fedakarlık yapacak ve bir takım isteklerinizden ödün verecek kadar cesaretli olabilirsiniz.

YENGEÇ

İnsanların samimi olup olmadıklarını ölçüp tartmanız gerekiyor, samimiyetsiz kişilerin fikir ve niyetlerinin hemen farkına varmalısınız.

ASLAN

İsteklerinize giden yollarda aksiyonlar almak hususunda cesaret gösterebilirsiniz. Aşk konusunda kendinizi ilişkinizin içerisinde fokuslanmış görebilirsiniz.

BAŞAK

İkili ilişki içerisinde özgürlüğünüzün çokta kısıtlanmasını istemeyebilirsiniz. Sezgisel olarak güçleneceğiniz ve kendinize güveneceğiniz bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Dikkatinizin aşk konusunda olacağı şu günlerde bir takım beklenmedik gelişme ve sürprizler de yaratabilirsiniz. Gününüz meşgul geçebilir.

AKREP

Bir şeylerin çözülmesi için bazen olayları daha karmaşık hale getirebilir bu yüzden bazı konuları akışa bırakmakta ve gelişmeleri seyretmekte fayda var.

YAY

Duygusal konularda manipüle edilebilirsiniz, dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Oldukça hareketli olmanız ve bir yerlere yetişmeniz gereken bir gün olabilir.

OĞLAK

Bugün aşk ve aile konularında karmaşık gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal ilişkileriniz ve insanlarla olan durumlar bugünlerde size oldukça karmaşık gelebilir.

KOVA

Hitabetinizin güçlendiği bugünlerde iş konusunda da şanslı olabilirsiniz. Özellikle karşı cinsle yaşadığınız iletişim problemleri çözülmeye yüz tutabilir.

BALIK

Aşk konusunda kendinizi oldukça cesaretli hissedebilirsiniz. İster başlamak isteyin ister bitirmek her konuda gerekli şekilde kendinizi savunabilirsiniz.