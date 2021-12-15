15 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda başarıyı yakalayabilmeniz için öncelikle bilmeniz gereken kıskançlık konusunda kendinizi dizginlemeniz gerektiği.

BOĞA

İş hayatınızda oldukça başarılı olduğunuz günler geçirmektesiniz. Ayrıca işinizi sevmeye başlamanız ya da sevdiğiniz işe geçmeniz olası.

İKİZLER

İş hayatınızda otorite figürleri ile tartışma içerisine girebilirsiniz. Bu konuda politik ve dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi ve eksik yanlarınızı fark edin.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda fevri olmamaya mümkün olduğunca huzurlu davranışlar sergilemeye ve sevgi odaklı olmaya devam etmelisiniz.

ASLAN

Günün iş konusunda en başarılı burçlarından birisiniz. Attığınız adımlar sizi başarıya götürecek. Aşk hayatınızda eleştirel tavrınız ilişkiyi zor duruma sokabilir.

BAŞAK

Partnerinizin çok üstüne gidiyor bu yüzden de tartışmalara açık hale gelebiliyorsunuz. Bu yüzden daha sakin ve akil davranmaya meyil etmeniz gerekmekte.

TERAZİ

Partnerinize karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Etrafınızda size ilgi gösteren herkese hemen kanmamanızda fayda var.

AKREP

Bazı konularda kulağınıza gelen her şeye hemen sert tepki göstermemeye de özen göstermelisiniz. Olayları anlayıp dinleyerek aksiyon almanızda fayda var.

YAY

Samimiyetiniz kendinizi mükemmelize etmenizde en büyük faydayı sağlayacaktır. Başarılı olmak için öz eleştiri yapmanız sizin artınıza olacaktır.

OĞLAK

Sizin açınızdan en uygun olan kişi veya kişilere problemleri bırakmak ve çözmelerini istemek beraberinde sorumluluğu atmak ve rahatlık getirecektir.

KOVA

Anlayışlı ve pozitif yönünüzü ortaya çıkartmak sizin açınızdan ilgiyi yeniden üzerinize çekmekte büyük fayda sağlar. Olayları farklı açılardan görün.

BALIK

Aile hayatınızdaki çözümler için bazen kontrollü olmak yerine ailenizdeki diğer kişilere de karar vermeyi bırakmak sizlere rahat hissettirecektir.