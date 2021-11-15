15 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine onları çözmek için gerekli çalışmalara başlamalısınız. Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.

BOĞA

Kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz. Böyle bir süreç içerisinde hangisinin kalbinizden geldiğini ayırt etmekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu yorduğunu hissedebilir ve karar almaya yönelebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmak duygusal bir zorluk getirese de kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu yaklaşabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde işle alakalı fırsatların getiri ve götürülerini iyi hesaplayacak şekilde düşünmeniz gerekmekte. Geri çekilip olaylara objektif bakın.

BAŞAK

Bugünlerde vicdanınızı çok zorlayacak tecrübeler yaratmamanızda fayda var. Toplum içerisinde iyi bir konuşmacı olabilirsiniz ve çevrenizi etkileyebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir. Cesaretinizle taktir toplayabilir, iş ve özel yaşamınızda saygı kazanabilirsiniz.

AKREP

Bir şeyi bitirmek ya da başlatmak olsun herhangi bir konuda alacağınız aksiyonu almakta uygun bir dönem yeter ki kararlı olabilin.

YAY

Zorlandığınız konularda kendinizi verimli hissedebilmek için limitleri zorlayabilir, duygusal olarak emin olmadığınız adımlar atabilirsiniz.

OĞLAK

Olaylara yaklaşımınızın içedönük olması ile beraber olayları olduğundan farklı yerlere götürüp yanlış anlayabilme ihtimaliniz de var. Dengeyi iyi kurmalısınız.

KOVA

Hayatınıza dair fırsatları kaçırmadığınızdan emin olmak için üzerine düşünmek isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde haklı çıkmak odaklı olabilirsiniz.

BALIK

Kendinizi açıklamak istemeyebilir ve dik başlı tavrınızla hak ettiğiniz saygıyı kazanabilirsiniz. Bu süreç sizin için net kararlarınızı almaya uygun olabilir.