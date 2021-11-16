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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 16 Kasım 2021, Salı

16 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz. Niyetlerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da gün ortasında hevesiniz kaçabilir.

BOĞA
Devam etme isteğinizi kıran şeyleri hayatınızdan uzaklaştırmakta hevesli olduğunuz sürece başarılı olmanız ve sevilmeniz kaçınılmaz olacaktır.

İKİZLER
Manevi konular, inançlar ve dualar gibi konulara yönelebilir, manevi inanışlarınız hususunda sorgulama ve anlamaya yönelebilirsiniz.

YENGEÇ
Duygusal olarak kendinizi tamamlayacak kişi ile tanışana kadar çeşitli denemelere cesaretle adım atabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz de artabilir.

ASLAN
Aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir. Yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği. Partnerinize beklentilerinizi ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK
Son zamanlarda etrafınızdaki kişilerin size ayak uydurmasını beklemek yerine siz de onlara ayak uydurmadan olayları akışa bırakabilirsiniz.

TERAZİ
Olgunca ve anlayışlı bir şekilde devam edebilirsiniz. Var olan ilişkinizi kurtarmak ya da yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir gündesiniz.

AKREP
Bugünlerde ikili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam yaratmak için çaba gösterebilirsiniz.

YAY
Sosyal olmayı tercih etmeyeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Bu sürede partnerinize gösterdiğiniz ilgisizlik dikkat çekebilir geçici bazı problemler baş gösterebilir.

OĞLAK
İnsanlara bir şeyler anlatmayı bırakabilir ya da kendinizi ifade etmek için çaba göstermeyebilirsiniz. İlişkisel konularda şansın sizden yana olduğunu göreceksiniz.

KOVA
Aşk hayatınızda tecrübeli ve yol gösterici davranabilirsiniz. Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz.

BALIK
Zamanlama konusunda yaşadığınız problemleri çözmek için planlı olmayı tercih edebilirsiniz. Öz disiplini hissetmek için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir.

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