16 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz. Niyetlerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da gün ortasında hevesiniz kaçabilir.

BOĞA

Devam etme isteğinizi kıran şeyleri hayatınızdan uzaklaştırmakta hevesli olduğunuz sürece başarılı olmanız ve sevilmeniz kaçınılmaz olacaktır.

İKİZLER

Manevi konular, inançlar ve dualar gibi konulara yönelebilir, manevi inanışlarınız hususunda sorgulama ve anlamaya yönelebilirsiniz.

YENGEÇ

Duygusal olarak kendinizi tamamlayacak kişi ile tanışana kadar çeşitli denemelere cesaretle adım atabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz de artabilir.

ASLAN

Aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir. Yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği. Partnerinize beklentilerinizi ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK

Son zamanlarda etrafınızdaki kişilerin size ayak uydurmasını beklemek yerine siz de onlara ayak uydurmadan olayları akışa bırakabilirsiniz.

TERAZİ

Olgunca ve anlayışlı bir şekilde devam edebilirsiniz. Var olan ilişkinizi kurtarmak ya da yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir gündesiniz.

AKREP

Bugünlerde ikili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam yaratmak için çaba gösterebilirsiniz.

YAY

Sosyal olmayı tercih etmeyeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Bu sürede partnerinize gösterdiğiniz ilgisizlik dikkat çekebilir geçici bazı problemler baş gösterebilir.

OĞLAK

İnsanlara bir şeyler anlatmayı bırakabilir ya da kendinizi ifade etmek için çaba göstermeyebilirsiniz. İlişkisel konularda şansın sizden yana olduğunu göreceksiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda tecrübeli ve yol gösterici davranabilirsiniz. Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz.

BALIK

Zamanlama konusunda yaşadığınız problemleri çözmek için planlı olmayı tercih edebilirsiniz. Öz disiplini hissetmek için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir.