21 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar konusunda dikkatli olmalısınız. Fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilir.

BOĞA

Çok fazla fırsat ve kariyer planlama-larına ve desteğe maruz kalabilirsiniz. Böyle bir süreç içerisinde hangisinin kalbinizden geldiğini ayırt etmekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu yorduğunu hissedebilir ve karar almaya yönelebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmak duygusal bir zorluk getirse de kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu yaklaşabilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi açıklamak istemeyebilir ve dik başlı tavrınızla hak ettiğiniz saygıyı kazanabilirsiniz. Duygusal olarak emin olmadığınız adımlar atabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde haklı çıkmak odaklı olabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz, aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir ancak cesaret size iyi gelecek.

AKREP

Manevi konular, inançlar ve dualar gibi konulara yönelebilir, manevi inanışlarınız hususunda sorgulama ve anlamaya yönelebilirsiniz.

YAY

Bugünlerde ikili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz. Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakabilirsiniz.

OĞLAK

Etrafınızdaki kişilerin size ayak uydurmasını beklemek yerine siz de onlara ayak uydurmadan olayları akışa bırakabilirsiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda tecrübeli ve yol gösterici davranabilirsiniz. Partnerinize beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.

BALIK

Zamanlama konusunda yaşadığınız problemleri çözmek için planlı olmayı tercih edebilirsiniz. Karakterinizin izin verdiği ölçüde yaşamayı tercih edebilirsiniz.