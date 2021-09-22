Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 22 Eylül 2021, Çarşamba

22 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün geçirebilmek için işlerinizi günün erken saatlerinde halletmeyi tercih edebilir, planlı yaşamayı seçebilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde kararlarınızın arkasında durmakta problem çekebilir, ancak yine de devam etmeyi seçebilirsiniz.

İKİZLER
Kariyer planlaması yaparken daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalı ve ne istediğiniz konusunda net olmalısınız.

YENGEÇ
Bugünlerde hayata dair niyetlerinizi olumlu tutabilirsiniz. Cümlelerinizin pozitif olması beraberinde olumlu bir süreç getirebilir.

ASLAN
Kusur olarak gördüğünüz eksikliklerinizi tamamlamak için gösterdiğiniz çaba sizi olumlu bir noktaya getirebilir.

BAŞAK
Aldığınız kararların arkasında durabilmenin cesaret gerektirdiğini görebilirsiniz. İş arkadaşlarınızda güzel intiba bırakan bir dönemdesiniz.

TERAZİ
Son zamanlarda hayat sizi seçeneklere zorlasa da siz kendinizi olayların içerisinden çıkartmayı tercih edebilirsiniz.

AKREP
Potansiyelinizi başarılı bir şekilde sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz. Yeni bir şeyler elde etmek yerine elinizde olanı korumayı tercih edebilirsiniz.

YAY
Olumlu bir süreç geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilere pozitif enerji vermeniz beraberinde onların da iş motivasyonuna sahip olmasına neden olabilir.

OĞLAK
Ortada kalmak için elinizden geleni yapsanız da gün sonunda stresiniz sizi ciddi anlamda kavga çıkartmaya yönlendirebilir, sakin olmaya çalışın.

KOVA
Sosyal olarak olumlu bir imaj çizebilir, sevdiklerinizle bir arada bulunabilirsiniz. Özellikle işinizde koyduğunuz hedefler sizi başarılı bir konuma getirebilir.

BALIK
Sosyal açıdan olumlu ve kalıcı arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir gündesiniz. Aşk hayatınızda kendinize iyi gelecek şeyler denemeyi isteyebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 22 Eylül günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA