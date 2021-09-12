12 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

İnsan ilişkilerinizi iyi tutmak için ekstra çaba harcayacağınız bugünlerde dostlarınız ve çevrenizden de destek görebilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda hayatın koşturmacasına yetemediğinizi hissedeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Bugün zincirlerinizi kıracağınız en uygun gün.

İKİZLER

Bugünlerde ilham ve kaynak ile bağlantıda olacağınız gününüz sizi yeni ve daha cesaretli kararlar almaya da teşvik edebilir.

YENGEÇ

Fikirlerinizi ve sizi bastırmak isteyen kişilere karşı sakinliğinizi koruyarak müdahale etmelisiniz. Bu açıdan bakınca kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

ASLAN

Akşam saatleriniz dostlarınızın ziyareti ve keyifli bir yemekle güzel bir anıya dönüşebilir. Bir süredir keyifli bir iletişim ve sohbete ihtiyacınız var.

BAŞAK

Bugün sizler açısından küslükleri ve kırgınlıkları bitirmek için oldukça uygun. Nezaket içinde bunu hatırlamanız yeterli olacaktır.

TERAZİ

Kendinizi iş konuları ile alakalı olarak stresli hissedebilirsiniz. İyilik yaptığınız kişilerin tavırlarının değişkin olması kendinize güvenmeyi öğretecektir.

AKREP

Bilinçli bir çaba göstermeksizin bugün aklınıza gelen fikirler gününüzü kurtarabilir. İç sesiniz hayat yolculuğunuzda sizi hep doğru yere ulaştırır.

YAY

Bazı girişimlerinizin beklediğiniz sonucu getirmemesi üzerinizde baskı yaratabilir, yine de denemek için her zaman şansınız olduğunu unutmayın.

OĞLAK

İş ve aşk konularını birbirine karıştırıp biraz etikten çıkabilirsiniz. Bu yüzden düşünmek için her zamankinden çok zaman ayırmak size iyi gelecektir.

KOVA

İşinizde hiç hakkı olmayan kişilerin mobing gibi etkilerine maruz kalabilirsiniz. Herkesle iyi geçinmek zorunda değilsiniz.

BALIK

Bugünlerde işteki stresinizi aile ilişkilerine ve aile ilişkilerini de işe yansıtıp dengeyi sağlayamamanız büyük muhtemeldir.