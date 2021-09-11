11 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Dikkatli konuşmanız gereken bugünlerde arkadaşlarınızla alakalı gelişmelere vakıf olabilirsiniz. Ciddi yön ayrımları hayatınızda gerçekleşebilir.

BOĞA

İş konularında dikkatli davranmanız ve rakipleriniz olduğunu bilerek hareket etmeniz gereken bir gündesiniz.

İKİZLER

şu aralar dostlarınıza karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Söylediğiniz sözlerin taşındığı bir dönemdesiniz. Kime güveneceğinizi iyi seçmelisiniz.

YENGEÇ

Etrafınızda bazı geri dönüşler olabilir, eski sevgilinin dönmesi, eski ortaklıkların tekrar gündeme gelmesi gibi konular dikkatinizi çekebilir.

ASLAN

Duygusal konularda dürüst olduğunuz kadar iş konularında da risk almaktan çekinmemelisiniz. Bazen başarısız olsanız da bunlar tecrübeler getirecektir.

BAŞAK

Maddi konularda oldukça başarılı olacağınız bir gündesiniz. Kendinizi daha özgüvenli ve başarılı hissedeceğiniz şartlar oluşacak.

TERAZİ

Bugünlerde hem maddi hem manevi her konuda siz bir şey yapmadan olayların sizin yüksek hayrınıza sonuçlandığını görebilirsiniz.

AKREP

Ayrıca bugünlerde enerjinizi düşük hissettiğiniz için kendinizi papatya, adaçayı ya da yeşil çay gibi çaylarla desteklemeniz enerjinizi bir nebze yükseltecektir.

YAY

Her şeyden keyif alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Böyle durumlarda kimin samimi olduğunu kimin olmadığını iyice ölçüp tartarak karar vermelisiniz.

OĞLAK

Kendiniz ve başarınızın devamlılığı için zekanız ile bir çok problemin üstesinden gelebileceksiniz. Sizler için zihinsel bir dinlenme süreci olacak.

KOVA

Kandırılmak konusunda önlem alabilirsiniz.Tecrübe ayaklarınızı yere sağlam bastıracaktır. Yanlış anlaşılmalar başınızı ağrıtabilir.

BALIK

Bugünlerde hayatınızda huzurun hakim olduğunu görebilirsiniz. Duygusal konularda da dürüstlüğünüz taktir toplayacak.