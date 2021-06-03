KOÇ
Narinliğiniz ve zarafetiniz karşı cinsin etkisini çekecek. Bugünlerde naif hissedebilirsiniz. Bunun etkisi ile çevreniz size ilgi gösterebilir.
BOĞA
Mesleki konularda uzmanlaşarak kendinizi daha özgüvenli hissedebileceksiniz. Maddi konularda harcama dengenizi sağlamalı ve dikkatli olmalısınız.
İKİZLER
Size pozitiflik getirecek bir karar noktasında oldukça olumlu durumlar yaşayabilirsiniz ancak bitiş kararları için uygun bir dönem olmayabilir.
YENGEÇ
Samimiyetinizi görmezden gelen ve iyi niyetinizi kullanmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.
ASLAN
Niyetlerinizi açıkça söyleyebilmek ilişkinizde olumlu bir süreç getirecek. Partnerinizle iletişiminizin artması doğrultusunda sevginiz de yoğunlaşacak.
BAŞAK
İşinizi iyi yapmak hususunda eğitim olabilir işinizi korumak için rakiplerinizle etkileşim içerisinde olmak da olabilir ancak işinizi başarılı yapmak için bazı önlemleri alın.
TERAZİ
Bugünlerde işinizle gündeme gelebilir ve insanların taktirini kazandığınızı duyabilirsiniz. Aşk konusunda da pozitif tutumunuz yansıma yapabilir.
AKREP
İlişkisel konularda partnerinizi alttan almanız ya da beklediğinizden fazla destek olmanız gerekebilir. Bu süreç içinizde bir rahatlama getirecek.
YAY
Bugünlerde gördüğünüz ilgi ve sevgi size iyi gelecek. Bugünlerde sevmek ve sevilmekle alakalı her konuda istediğinizi elde edebilme potansiyeliniz var.
OĞLAK
Enerjinizin yüksek olduğu bu dönemde aldığınız kararlara dikkat etmelisiniz. İstikrarlı ve gelişme vaat eden konuları gündeminize alın.
KOVA
Özellikle flört aşamasında olan ikili ilişkilerde dikkatli olmalısınız ve hemen karşı cinse güven eğilimi göstermeden olayları zamana bırakmalısınız.
BALIK
Mesleki konularda bazı noktalarda önlem almanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi yeterli ifade edebileceksiniz.