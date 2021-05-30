30 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde güzel ve önemli aşamalar kat edebilir, sosyalliğinizle ön plana çıkabilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması enerjinizi yükseltebilir, geleceğe umutla bakmanıza vesile olabilir.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle yalnız olan İkizler yalnızlıklarını gidermek açısından partner adaylarına şans vererek tanımayı denemeliler.

YENGEÇ

Bazı kusur olarak gördüğünüz ya da eksik gördüğünüz noktalarınızı iyileştirmeye gitmek sizin açınızdan verimli bir süreç doğurabilir.

ASLAN

Zamanınızı verimli geçirmeye de gönüllü olacağınız bugünlerde bir çok insan fikir ve entelektüelliğinizden faydalanmak isteyecektir.

BAŞAK

İkili ilişkilerde sabrın önemli olacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Partneriniz bir anda sizin istediğiniz gibi olmayabilir, sabırla süreci atlatırsanız istediğinizin gerçekleşecektir.

TERAZİ

Mesleki konularda kişilerle anlaşmakta problem çekebilirsiniz ancak yine de sabırlı ve temkinli olursanız kazananın siz olacağı bir süreçten geçiyorsunuz.

AKREP

İkili ilişkilerde bağlanmaktan çekineceğiniz bir evreden geçmektesiniz. Bu konuda karşınızdakini etkilemek için çok çalışmanız gerekebilir.

YAY

Yapabilirliklerinizi görmek için size cesaret verecek. İşinizde somut adımlar atabilmek için gerekli olan şartları bugünden edinmeye başlayabilirsiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızda ilişkinizi daha iyi bir noktaya taşımak için atacağınız adımlar doğrultusunda kendinizi daha verimli hissedebilirsiniz.

KOVA

Duygusal konularda radikal bir aksiyon almaya henüz kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz. Kendinizi derin sohbetler içerisinde bulabilirsiniz.

BALIK

Zaman içerisinde süreci daha verimli götürmek isteyebilirsiniz. Kendinizi bugünlerde fiziksel olarak yorgun hissedeceğiniz şartlar oluşabilir.