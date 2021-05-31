31 Mayıs günlük burç yorumları
Başkalarının eksiklerini tamamlamaları konusunda onlara ettiğiniz yardımlar sizlere iyi karma olarak yansıyabilir.
BOĞA
Aşk hayatınızda bariz bir değişim oluşmasını beklemek ve beklemede kalmak sizin için uygun olmayacaktır.
İKİZLER
Aşk hayatınızda verimli olacağınız ve sevginizi, ilginizi karşı tarafa aktarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinizi daha dingin hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
Verimli bir iş sürecine giriyorsunuz.
Kendinizi iyi ifade edebilecek, kişisel gelişiminizde önemli yol kat edebileceksiniz.
ASLAN
Mesleki konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz.
Dürüst ve adil yapınız kariyer yönünde önünüzü açacak.
BAŞAK
Bir ilişki içerisinde iseniz partnerinizle size yanlış gelen noktaları paylaşmanızda fayda var. Bu durumda iyilikleri hayatınıza çekebilirsiniz.
AKREP
Bazı konularda sözlü olarak size bir şeyler söylenebilir. Mutlu oldukça mutluluk da sizinle beraber gelecek ve işinize de güler yüzünüz yansıyabilecek.
YAY
Bugünlerde kalbinizi ve ifadelerinizi değiştirebileceğiniz, huzuru hayatınızda kalıcı hale getirebilmek için çalışma yapabileceğiniz bir dönemdesiniz.
OĞLAK
Aşk hayatınızda karşınıza çıkabilecek fırsatları iyi değerlendirmenizde fayda var.
Partnerinize sürprizler ve hoş şeyler yapabilirsiniz.
KOVA
Aşk hususunda aldığınız kararlar uzun vadeli olacaktır. Gününüzü partnerinizle ilişkinizi değiştirmek için adımlar atmak hususunda tasarlayabilirsiniz.
BALIK
Bugünlerde mesleki konularda sabır göstermeniz gerekebilir. Kariyer ya da mesleki konularla alakalı adım atmak isteyen Balık üyeleri şanslı olacak.
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