13 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Gerçekten karar verdiğiniz ve inandığınız konularda her şey yolunda gitmeye başlayacak. İnançlılığınız ve dualarınız artarak süreç daha da kolaylaşabilir.

BOĞA

Beklediğiniz eski partner dönüşü olabilir. Ayrıca sosyal yaşantınızda uzun yollar yapmaya ve yenilikleri hayatınıza almaya niyet edebilirsiniz.

İKİZLER

İnsanların ne yaptığını ya da ne düşündüğünü bu kadar umursamamalısınız. Bir süre sosyalliğinize ara vermek size iyi gelecektir

YENGEÇ

Fikrinizde oluşacak belirgin değişiklikler arayışınızı ve baktığınız yeri de değiştirebilir. Bu yüzden daha olgun ve daha güzel bir aşk yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Aşk, sevgi ve estetik açısından olumlu bir süreç geçireceksiniz. Eğer yalnız iseniz partner hayatınıza girebilir. Maddi manevi her alanda bereketiniz artacak.

BAŞAK

Bir takım sağlık sorunlarının üstesinden gelebileceğiniz bir zamandasınız ancak eğer bir takım septomlarınız varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.

TERAZİ

Bugünlerde hayatınızda bazı dalgalanmalar hatta dönüm noktaları olabilir. Bu süreç sizi biraz yoracak olsa da yine de hayrınıza olduğunu bilin.

AKREP

Etrafınızdaki negatif enerjilerin yoğun etkisi altında kalabilirsiniz. Sosyal yaşantınızda sevdiklerinizle dahi tartışabilme potansiyeliniz oldukça yüksek.

YAY

Aşk hayatınızda güzel başlangıçlara vesile olacak durumlar söz konusu. Uzun süredir hissetmediğiniz kıpırtıları derin bir şekilde kalbinizde hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi mücadele hali içerisinde bulabilirsiniz. Bazı gerçeklerin ortaya çıkması ile beraber dostunuzu ve düşmanınızı ayırt edebilirsiniz.

KOVA

Her şeyi kendiniz çözmeye çalışmayın, bilhassa sağlık konularında. Aile içerisinde kendinizi güçlü ve otorite figürü olarak görebilirsiniz, yöneticilik hali size iyi gelebilir

BALIK

Kutsal olarak gördüğünüz bazı ilişkilerin bozulması sizde güvensizlik yaratacak olsa da yine de olan şeylerin hayırlı olduğunu bilebilirsiniz.