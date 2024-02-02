BEKİR HAZAR

Trump'ın başkanlığı döneminde Yemen'deki İran yanlısı Husileri ABD terör listesine almayı düşünüyordu. O gün biri çıktı ABD Başkan yardımcısına "Aman ha Husileri terörist ilan etmeyin" diye uyarı mektubu yazdı. O kişi şu an CIA başkanı olan William Burns'tan başkası değildi.

"Husilerin terörist ilan edilmesi halinde ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına bir faydası olmayacak" diye haykırıyordu Burns. Yani şu anda Kızıldeniz'i karıştıran, dün "Bir ABD konteynır gemisini daha vurduk" açıklaması yapan Husilerin, ABD ulusal güvenlik çıkarları için faydalı olduğunu söyleyen bir CIA başkanı vardı karşımızda. İran'la da arası çok iyiydi. Tahran'ın nükleer silah üretimini durdurması yönünde İran ile masaya oturan ve sıkı fıkı görüşmelerde bulunan kişi de işte bu William Burns'tü. Ortadoğu'da kimin kimlerin cebinde olduğunu, kimin kimleri sevdiğini bilemezdin. Anlayamazdın. Kimin kimleri nasıl kullandığını hiç öğrenemezdin bazen.

Şimdi CIA'yı yöneten bu Williams çıkmış, Amerikan dergisi Foreign Affairs için bir makale kaleme almış. Başlığı da "Ajanlık ve Devlet Yönetimi: Rekabet Çağı İçin CIA'in Dönüşümü…" Williams o makalede "Son 40 yılımın büyük kısmını Ortadoğu'da ya da bu bölge üzerine harcadım ve Ortadoğu'yu daha karmaşık ve bu kadar patlamaya hazır nadiren gördüm." diye uyarıyor. İnsanın da "A be Williams… İyi güzel de Ortadoğu'yu bu hale kim getirdi" diye sorası geliyor. Irak'tan, Suriye'ye giren, Yemen'in bölünmesi için Suudları destekleyip, her girdiği yerde İran'ın nüfuzunu artıran ve bunu patlamaya dönüştüren bir ABD'den bahsediyoruz. Ve o ABD'nin CIA Başkanı Yemen'deki İran yanlısı Husileri çok seviyor. Zamanında "Aman ha onları terörist ilan etmeyin, Amerikan çıkarlarına zarar verir" diye bağıran o…

CIA Direktörü ABD'nin artık Çin ve Rusya karşısında "Rakipsiz üstünlüğe" sahip olmadığını da söylüyor. İşte ağızdaki asıl bakla da bu. İsrail'in kuyruğuna bindikten sonra her geçen gün batağa saplanan, öfke ve nefret çığının altında kalan, binlerce bebeğin, çocuğun öldürülmesinde İsrail'e sınırsız bomba desteği veren ABD, "Şimdi bölgede durum çok tehlikeli" diyor ve "Nüfuzumuz azalıyor" diye korkuyu yaşıyor.

Nitekim ABD merkezli Washington Post gazetesi de iki gün önce, Rusya'nın kurduğu ittifaklarla ABD ve Batı tarafından domine edilen küresel sistemi değiştirmek için her geçen gün daha fazla özgüven kazandığını yazdı.

Haber de en çok güldüğüm ise "Gazze savaşında İsrail'e verilen desteğin ABD'nin tüm dünyadaki imajına zarar verdiği ve Rusya'nın küresel pozisyonuyla ilgili iyimserliği artırdı" şeklindeki bölümdü. Günaydın Amerika… Günaydın Biden ve onun CIA direktörü… Good morning Washington Post. Şapşallığınızı Gazze katliamları başladığı günden beri burada haykırıyoruz. "Ulan ahmak ABD bindiğin dalı kesiyorsun. Dünyada itibar kaybedip, nefret ediliyorsun" diyoruz, herifler daha yeni uyandı iyi mi? Ben yeryüzünde böyle bir süper şapşallık görmedim.

Oğlum Williams… Sen nasıl CIA direktörü oldun ya? En başta görmen gerekeni, aylar sonra nasıl fark eder de konuşmaya başlarsın şimdi? Maçanıza bir şeylerin kaçmaya başladığını anlamak için binlerce çocuğun öldürülmesi mi gerekiyordu? Şimdi bir de çıkmış "Rusya nüfuz kazanırken, asıl tehlike Çin uluslararası sistemi yeniden yazmaya başladı." diye ağlıyorsun Williams. Sizi İsrail'in kuyruğuna bindirip "Çocuk katillerinin ortağı" haline getiren ve Ortadoğu batağına saplayan küresel sermaye ve Siyonizm. Bunu artık bilmeyen yok. Çin'e trilyon dolarlık yatırım yaparak başınıza bela eden de İsrail kurucusu küresel sermaye ve Siyonizm aynı zamanda. Yani birileri alıyor, koskoca Amerika'yı, İsrail'in oyuncağı, maşası, hatta bazen kuklası haline getiriyor. Williams gibiler de buna hizmetçi ve köprü oluyor. Ardından "Aaa bu neden böyle oldu" diye ağlıyor.

Bak Husileri koruyan sevgili Williams… O kardinallerin övgü yağdırdığı Fetö'nün elebaşı da sizin elinizde ve korumanız altında emrinize amade. Sana bir haber vereyim. Yahudi Haham Dr.Burt Visotzky de son yazdığı kitapta FETÖ terör örgütünü övgüler yağdırarak anlatıyor. "Çok önemli ve çağdaş" diyerek göklere çıkarıyor. Buna karşılık Başkan Erdoğan ve FETÖ düşmanlarına ağzına gelen söyleniyor o kitapta. 5 Şubat'ta Yahudi İlahiyat Semineri'nde bu darbeci FETÖsever kitap ele alınacak. Sen de katıl Williams. Koluna da CIA'nın nikah kıydığı FETÖ'yü tak, öyle gir o salona. "Her haltı yediğimiz Ortadoğu'daki durumunuz çok kötüye gidiyor." diyerek yanındakine ve Hahama ağla e mi koçum!