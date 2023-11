BEKİR HAZAR

YERYÜZÜNE en uzaylı kalan parti bizim CHP'dir. Çünkü dünyadan bihaberdirler.

Gökyüzüne bakarlar hep.

Oradan paraşütle gelen projede ne yazıyorsa ona atlarlar. Deniz Baykal'ın operasyon çekilerek başkanlıktan devrilmesi de, Kemal Bey'in kasetle gelmesi, kurultayda gitmesi de bir projedir.

Kemal Bey, 6'lı masa adayı olarak ve binlerce dolar ödeyerek Amerikalı Rifkin'i danışman olarak bu Millete takdim ettiğinde, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Hanım'ın attığı tweet akıllardadır. Mustafa Kemal'in sözleri ile CHP'nin Amerikalı danışmanını vurmuştur Aslı Baykal. O tweette "Hangi İstikal vardır ki, ecnebilerin nasihatlarıyla, ecnebilerin planları ile yükselebilsin" yazıyordu. CIA'ya çalışan düşünce kuruluşu da 2015'lerde "CHP'deki fosilleşmiş Kemalizm bitecek, daha dindar CHP gelecek" diye rapor sunuyordu Amerikan yönetimine. Hem de sitesinde yayınlayarak.

CHP seçmeninde son 6-7 yıldır "Kemal Bey lider değil" endişesi vardı. 2018'de CHP'yi dizayn eden, Amerikalılara çalışan önemli bir isimle sohbetimiz olmuştu. Bu endişenin farkındaydı. "Kemal Bey'in alternatifi var" diyordu. "Kim" diye sorduğumda "Özgür Özel" demişti.

Şaşırmıştım. "Mümkün değil" karşılığını vermiştim. Gözlerime bakarak gülmüştü.

"Görürsün" demişti. O günlerde aniden tuhaf bir durumu fark ettim. Türkiye'deki Amerikan kanalında hemen her muhalif haberin içine Özgür Özel'den demeç konuyordu. Bir haber bültenindeki neredeyse tüm haberlerin içinde Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Patates haberi varsa mutlaka Özgür Bey'i de içinde görüyorduk.

Domates kadar aklınıza ne gelirse....

Amerikan kanalı Özgür Özel'e rüzgar yapıyor, üflüyordu. Bu görüntüye ve Amerikalılarla çalışan önemli ismin sözlerine bakarak 2019 ve 2020'de birkaç defa "Birileri Özgür Özel'i CHP'nin başına getirmek için ter döküyor" diye yazmıştım. Bana "Çok komiksin" diye mesaj atanlar oldu. Güldüler.

Bugün gelinen noktada delegelere dağıtılan son model cep telefonları, IBB'nin dağıttığı iddia edilen bavul dolusu paralardan daha çok Özgür Özel'i eczacılıktan alıp CHP Genel Başkanlığına taşıyan asıl güç Türkiye'deki Amerikan kanalıdır. Özgür Özel'in de bunun farkında olduğuna adım gibi eminim.

Amerikalılarla çalışan o dizayn ustasıyla on gün önce yine bir araya geldik. Bana "Meral Akşener gidici" deyince "Hadi canım sende" çektim. Güldü. "Yıllar önce Özgür Özel CHP'nin başına geçecek dediğimde de aynı tepkiyi vermiştin" dedi. Adam haklıydı.

Peki Meral Hanım'ın yerine kim gelecekti?

Bunu sorduğumda hiç düşünmeden "Ümit Dikbayır" dedi.

Şaşırdım. Aradan birkaç gün geçti Ümit Dikbayır İyi Parti'de disiplin kuruluna sevk edildi. Belli ki Meral Hanım oyunu görmüş, koltuğun gideceğini anlamış ve grup toplantısında "Bu memlekete kazık atan herkesi buradan sileceğim" diyerek harekete geçmişti.

İstifa edeceğini açıklayan Ümit Dikbayır da dün "Vazgeçtim, partide mücadeleye devam edeceğim" açıklaması yaptı.

Bakalım paraşütle gelen proje talimatı mı kazanacak yoksa Meral Hanım mı çok merak ediyorum. Tabii perde arkasında proje gereği Özgür Özel'e destek veren İmamoğlu var. İyi Parti'yi de ele geçirip, ittifak masasına oturtmak hedef. İmamoğlu İyi Parti üzerine çalışırken, Özgür Özel de "Türkiye işgalci" diyen PKK sempatizanının elini öperek HDP'lileri masaya çekmeye çalışıyor. Çünkü paraşütle gelen projede "Mutlaka ittifak" yazıyor. Yoksa İmamoğlu Belediye başkanı seçilemeyecek, silinip gidecek. "2028'de İmamoğlu Cumhurbaşkanı" projesi de paraşütle birlikte çöpe gitmiş olacak.

Bizim muhalefet Batı aşığıdır.

Gökyüzünden gelen paraşütleri hiç sorgulamadan uygulayacak kadar hem de.

Uzaylı diye boşuna söylemiyoruz. Onlar için projelerde ne yazıyorsa o. Mesela bir CHP'li yönetici çıktı Başkan Erdoğan'ı eleştirerek "Almanya ziyaretinde ülkemiz aşağılandı" diye konuştu. Dedik ya dünyadan haberleri yok. Halbuki Almanya'nın tüm Siyonist medyası günlerce Başbakan Scholz'a "Erdoğan ile görüşme. Bu bir aşağılanmadır" çağrısı yaptı. Die Welt, bir muhabirin sorduğu soru üzerine Erdoğan'ın verdiği tarihi cevabı yayınlayıp, "Aşağılandık. Hakarete uğradık" diye yazdı. Devlet Bahçeli'nin dünkü konuşması herşeyi özetliyor aslında. Devlet Bey "Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı'mızın Almanya Başbakanı'nın yüzüne çekinmeden, açık sözlülükle haykırdığı gerçekler Türk milletinin, esasen her şeyi bilse de susmayı tercih eden bazı Arap ve İslam ülkelerinin ortak sesi, ortak seslenişidir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen milli basiret herkese dersini vermiş, muhatabının gevşeyen vidalarını da sıkmıştır" diyordu. Almanya'nın Siyonist tayfası "Aşağılandık" derken CHP de "Türkiye aşağılandı" diyor iyi mi? Bunlar kesin uzaylı!