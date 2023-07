Sıradan Türkiye yok

İNGİLİZ yayın organı meraktan çıldırmış olmalı ki, sipariş vermiş. Bir Türk yazara "CHP neden bir türlü kazanamıyor" başlıklı bir makale yazdırmış. İlginç satırlar vardı o makalede.

Fransız aydınlanmasından giriyor, Volter'in "Her şey halk için ancak hiçbir şey halkla beraber değil" cümlesiyle devam ediyor ve Fransa'da o dönemde halka bakışı özetliyordu.

"Halkın aydınlatılmaları, dogmalardan, efsanelerden mitoslardan kurtarılmaları gerekir, zira akıl, ilim, sanat onlara çok uzaktır.

Hatta yer yer kaba, saba güvenilmez, saf köylüler serfler işçiler yığınıdır halk; vahyin İncil'in Kilise'nin değil, aklın, ilmin, bilimin ışığı ile aydınlatılmaları, ortaçağın karanlığından kurtarılmaları gerekir." CHP'ye de bu kafanın yansıması olduğu anlatılıyordu makalede. CHP'nin Ortodoks Kemalist anlayışı gündeme getiriliyor ve bunun açılımı şöyle yapılıyordu; "CHP'deki Ortodoks Kemalist anlayışa göre Türk halkı, köylüsü, çiftçisi, medresesi, eğitim yapısı dogmatiktir, cahildir gericidir, ilerlemeye çağdaşlaşmaya, modernliğe engel teşkil ederler. Yakup Kadri'nin dediği gibi, çoğu kez kaba, saba, kaypak, korkak, pis kokan, dedikoducu ve güvenilmezlerdir. Halkın kendi faydası, hayrı ve selameti için aydınlatılmaları, özgürleştirilmeleri gerekir.

Jakobendir her şey halka rağmen tepeden dayatılır, halkın fikri sorulmaz. Monist tek tipçidir asla kültürel, eğitimsel, hukuksal çoğulculuğa izin vermez. Ulusalcıdır dil ve etnik temelli seküler bir ulus inşası ön görür, Laz, Gürcü, Kürt Çerkes vs. gibi kavramlara tahammülü yoktur. Sovyetik tarzda bir laiklik anlayışına sahiptir dinin kamu alanında tezahür etmesine karşıdır. Ezan; başörtüsü, Cami kuran kursu Cem evi vs. hoş görülmez.

Dış politikada minimalisttir Lozan'ı kutsar yani İmparatorluk metafiziğine cihanşumül devlet geleneğine karşıdır. Bu bağlamda dış Türkler Azerbaycan Orta Asya Türkleri vs. pek umurlarında değildir Rus Çin işgalleri çokça gündem oluşturmaz. Milletin tarihsel ve toplumsal yürüyüşünden kopuktur.

Nerde ise bazı zamanlar Türk tarihini Cumhuriyetle başlatacak kadar yüzeysel sığ bir tarih anlayışına saplanır.

Ümmet karşıtıdır İslam toplumlarından ve medeniyetinden kopuşu savunur. Mekke, Kabe, Medine, Kudüs vs. gibi yer ve mekanların hakikatte bir değeri yoktur, İslam Birliği vs. gerici bir ütopyadır.

Zannedildiği gibi CHP Marksist anlamda sol bir parti değildir, klasik sağ ulusalcı bir partiye denk düşer. Bundan dolayı ezilen emekçi toplum kesimlerinden oy alamaz, Elitist ve seçkincidir halkın diline mesafelidir bundan dolayı halkla iletişimi zayıftır. Askeri darbeler söz konusu olduğunda net tavır takınmaktan uzak kalmış hatta desteklemiştir. CHP, Kılıçdaroğlu'ndan oluşmaz. Esas CHP şehirlerin lüks semtlerinde kümelenen çakma kent soylulardan, eski akademisyenler, sanatçılar, emekli yüksek yargı mensupları, birtakım sinemacılar, tiyatrocular, emekli paşalardan oluşur. CHP'nin ideolojik belkemiği bu kesimlerdir. Bu kesim halen Ortodoks anlamda aydınlanmacı jakoben monist/tek tipçi bir Kemalizm'i savunur" Evet aynen bu satırlar yazıyordu İngiliz yayın organında. CHP'nin bu kafa nedeniyle kazanamadığını anlatıyordu İngiliz meraklılara. Zaten bu kafayla dünyaya açılan, yeryüzünde güçlü adından söz ettiren bir parti de yok. Bu zihniyet nedeniyle CHP dünyaya da kapalı. Her şeyden bihaber.

O yüzden Erdoğan her seçimde rahatlıkla yeniyor da yeniyor. Çünkü halkı CHP'deki elitler gibi aşağılamıyor tam tersine kucaklıyor. Ve dahası halkın gücüyle dünya arenasına çıkıp bilekleri büküyor. Fransız gazetecinin dün yaptığı açıklama boşuna değil. Bir Fransız diplomatla görüşmüş. O diplomat "NATO toplantısında hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalayacağız" diyor.

Bu bir tesadüf mü? Hayır. Halkla uğraşmak, aşağılamak yerine halktan aldığın güçle dışarıda yumruğunu gösterirsen seni adam yerine koyarlar. Ayağını yalamaya bile hazırlanırlar. ABDli düşünce kuruluşu Atlantic Konsülü'nün son analizi de tesadüf değil. "NATO'nun güvenliği Türkiye'ye bağlı. Türkiye sıradan bir ülke değil" diyor adamlar. Eğer bu jakoben, sadece halka kilitlenip, onunla uğraşmayı ve aşağılamayı ideoloji edinmiş CHP iktidara gelseydi, sıradan bir ülke olacaktık.

O yüzden Uluslararası tüm yandaş medya topyekün muhalefeti destekledi. Onlara SIRADAN Türkiye lazım...