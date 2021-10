Yetti be!

BU ülke yıllarca elçiler tarafından yönetildi.

Bakanlar kurulu toplantılarını basan elçilere tanık olduk. Rest çekenler, "Şunu yapmazsanız perişan ederiz" diye tehdit edenler gırla gitti. Neden mi?

Çünkü pısırık ve ezik liderler tarafından yönetildik yıllarca. Türk diplomasisinin her yanına "Aman Batı'yı üzmeyelim, aman onları kızdırmayalım" sloganını ciğerlerinde hisseden monşerler hakimdi.

Medya bu monşerleri sürekli manşetlere taşıyor, övüyor, göklere çıkarıyor, bir de utanmadan memleket sevdalısı diye millete sunuyordu.

Yıllarca "Batı'nın yanında yer alalım ne istiyorsa yapalım" diyenlerle Avrupa kapılarında yattık. "Bizi içeri alın" diye yalvardık. Kapıdan içeri sokmadılar. Bir de üzerine binlerce insanımızı katleden teröre silah ve para yağdırdılar. Bizi bölmek için yırtmadık yerleri kalmadı. Bunu bile bile, göre göre "Aman Batı'yı üzmeyelim" diyen yerli ezikleri hep başımıza bela ettiler.

Bir de onlarla içeriden vurdular bizi.

"Türkiye'nin içişlerine nasıl karışırsınız" diyen bir elin parmağı insan gördük. Onlara "Karışırız tabii ki! Bu cüreti gösteririz.

Çünkü siz bizim topluluğumuzun üyesisiniz" diyerek NATO sopasını gösteren Amerikalı diplomatlara şahit olduk.

Boyunlar eğildi, gıklar kesildi. Çıt çıkmadı.

Tavuğa döndürdüler bizimkileri.

Nereden nereye? 70'li yıllarda Paris'te dikilen Ermeni anıtının açılışını Fransız bakanın katılımı ve resmi törenle yapmalarını protesto ettik. Fransızlar hiç tınmadılar.

Daha ileri gittik Paris büyükelçimiz Hasan Esat Işık'ı TEK TARAFLI PROTESTO İÇİN GERİ ÇEKTİK! "Güle güle git" bile demediler. Aylar sonra geri çektiğimiz büyükelçimizi tekrar geri gönderdik, haberleri bile olmadı. CHP zihniyetinin yönettiği dışa karşı ezik ve kifayetsiz siyasetçiler ve kime hizmet ettiği belirsiz monşerler ordusuyla sürekli dayak yedik.

Aynı zihniyet neredeyse yarım asır sonra dahi yine ezik ve kompleksle 10 küstah büyükelçinin ardında el pençe durdular.

Ama Başkan Erdoğan'ın dik duruşuna tam destek veren aziz milletin galeyanıyla hadsiz büyükelçiler geri adım attı. Diplomasi tarihine "Özür" olarak geçti dünyanın konuştuğu son açıklamaları. Erdoğan adeta diz çöktürdü onlara. 10 Devlet, bir tek Türkiye'ye nakavt oldu adeta. Elçilerin ilk küstah açıklamaları kendi görüşleri değildi. Ülkelerini yönetenlere sormadan tuvalete gidemezdi onlar.

Yani devlet görüşünü beyan etmişlerdi.

Arkalarında organizatör ABD'deydi. Zavallı Almanya, Fransa, Danimarka, Norveç gibi ülkeler de ABD'nin tezgahına geldi. Onlara önce "Türkiye'nin içişlerine karışın" dendi.

Erdoğan'ın istenmeyen adam ilanı çıkışı sonrası hepsi özür dilenmeye zorlandı.

Koca koca devletler de şap gibi ortada kaldı.

İngiltere kadar olamadılar. İngiltere biten imparatorluk dönemine girmesine rağmen ABD'nin bu tezgahına gelmedi. 10 küstah ülke içinde yer almayıp, Kanada ve Yeni Zelanda gibi valilerle yönettiği sömürgeleri piyon olarak sahaya sürdü. İşin sonunda rezil olacaksa piyonlar rezil olsundu. Aptallığın ne alemi vardı?

Bizim yerli ittihatçı kafalı dışa bağımlı ezik ve sinik monşerler ordusu da rezil oldu.

"Kullan kullan at!" sınıfından sahibinin sesi korosu bir kez daha açığa düştüler.

Rezil rüsva olmalarının dahi artık farkına varamayıp karadan kapkaraya geçiş yaptılar.

İktidara gelseler bu memleketi dışarıda nasıl ezik hale getireceklerini gösterdiler. Yazıklar olsun! Bu millet dış politikada her daim Batı'nın yanında yer alan, Batı'nın borazanı olan bu kafalara artık "Yeter be!" diyor.

Daima Batı'ya hayranlık duyup ne derlerse arkasında duran Jön Türkler, ittihatçı kendi devletine muhalif kafalar hiç bitmiyor. Hiç akıllanmıyor. Artık azıcık da Türkiye için çalışın. Biraz pişmanlık gösterin. Nadim olun! Ücret istiyorsanız, o kolay! Bu millet size hak ettiğiniz ücreti fazlasıyla öder. Ama sandıkta, ama parasıyla hem de dolarla veya euro ile ya da hangi cins dövizle... Yetti be!